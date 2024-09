El Senado aprobó la ley que amplía el registro de datos genéticos

Como miembro informante, la santafecina Carolina Losada expresó que “hace bastante tiempo que nos están pidiendo que hagamos algo con respecto a la inseguridad” y agregó, “cada uno puede aprobar un proyecto para que lleve justicia a las víctimas. Eso no va a hacer que no haya más violaciones u homicidios, pero sí que el que las hace las pague, y también que el que no las hace sea encontrado inocente”.

Votaron afirmativamente el oficialismo, el PRO, la UCR y el nuevo interbloque Las Provincias Unidas. Unión por la Patria, por su parte, decidió abstenerse tras proponer la vuelta a comisión del proyecto -con el compromiso de dictaminar en máximo 30 días- para realizar modificaciones en el texto. La moción del neuquino Oscar Parrilli fue rechazada por el pleno y, con ella, las propuestas para mejorar la ley, tal como quería UP.

Esta iniciativa tuvo media sanción el 14 de agosto en Diputados, y allí la oposición logró frustrar los planes de La Libertad avanza al imponer que la tutela del registro continúe en manos de la cartera de Justicia. El plan inicial del Gobierno era que se traslade bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SenadoArgentina/status/1839375126099575260&partner=&hide_thread=false Con 39 votos afirmativos y 20 abstenciones queda aprobado el proyecto que modifica la ley 26.879 de “Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual” pic.twitter.com/mDqI75iAJS — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 26, 2024

Los motivos de la abstención de Unión por la Patria

El interbloque opositor mayoritario aclaró que no está en contra de la ampliación, sino que tienen una serie de objeciones respecto del articulado y propusieron que el proyecto regrese a comisión para “hacerle mejoras”. Oscar Parrilli, miembro informante de la oposición, explicó que el tratamiento de este proyecto en el Senado tuvo solamente dos reuniones, una de ellas irregular y antirreglamentaria. Expuso la falta de expositores invitados especialistas en la materia y manifestó que sólo estuvo presente Fernando Soto -enlace judicial con el Ministerio de Seguridad- y nadie de a cartera de Justicia.

“No estamos en contra, sino que es un proyecto que da un pasito para adelante, pero cuatro pasos para atrás”, expresó Parrilli.

Parrilli ponderó la creación del Registro en el año 2013 (durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) y remarcó el compromiso con la temática de toda su fuerza política.

Respecto de las críticas hacia la norma, el senador por Neuquén explicó que el proyecto “identifica a todos los delitos, así sean leves o graves” para que “sean susceptibles a la utilización de los datos genéticos”. La propuesta del interbloque era que sea sólo para delitos graves que tengan más de seis años de pena.

Parrilli también se refirió a la vulneración de la Constitución Nacional respecto de la presunción de inocencia dado que se le puede hacer un ADN a “imputados, procesados y condenados”. “Estamos de acuerdo con que se realice a condenados, pero no podemos permitir que se haga a imputados o acusados”.

Otra de las críticas que le hacen al proyecto desde la bancada peronista tiene que ver con el software propuesto en la iniciativa. Se trata de una herramienta que proviene del FBI de EEUU para su utilización en Argentina que, según manifiesta el Ministerio de Seguridad, otorgarán gratuitamente a nuestro país.

“Nada es gratis”, dijo Parrilli y agregó “les tamos dando todos los datos de los argentinos al gobierno de EEUU”, al tiempo que explicó que existe un software nacional -que ya estaba en ejecución desde mayo de 2023 con el registro de delitos vinculados a la integridad sexual. “Este es un software abierto de industria nacional, no puede ser espiado, ni pueden ser utilizados los datos por ningún extranjero”, mencionó el senador.

También se refirió al costo de la herramienta y rechazó el hecho de que, su partida presupuestaria dependerá de las provincias. “La Nación no les va a dar ni un solo peso”, expresó Parrilli.

Qué dice el texto aprobado

La ampliación del registro tiene como fin contribuir al “esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.

También “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.

“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.

Además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.