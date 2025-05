El reclamo de los trabajadores de Tierra del Fuego: "Están matando a una provincia y regalando soberanía"

Los trabajadores de Río Grande subrayaron que no se dedican a simplemente "ensamblar".

El periodista de C5N Adrián Salonia acompañó una de las protestas frente a la planta de Mirgor en Río Grande. "Son más de 7000 familias en la calle que quedan, si esto sigue adelante, el gobierno nacional no tiene corazón, no entiende, acá vivimos una realidad muy diferente a lo que viven el resto del país y sobre todo la capital, acá todos los días nos levantamos a las 5 de la mañana para venir a trabajar con muchos grados bajo cero, no ensamblamos nada, hacemos todas las placas y todos los productos desde cero", le explicó Paula, una de las manifestantes.