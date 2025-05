Detuvieron a un fotógrafo durante la protesta de jubilados en el Congreso

Se trata de Tomás Cuesta, un fotógrafo independiente de 29 años. Según testigos, no estaba haciendo más que su trabajo al momento de la detención.

"¡Me estás lastimando, hijo de puta! ¡Soltame! Estoy trabajando para Amnistía Internacional", gritaba el fotógrafo bajo la bota del efectivo.

"¿Me podés soltar? Te muestro la credencial, soltame. No le pegué a nadie, tengo todo filmado. Estás confundido, no tengo nada", insistía Cuesta mientras era esposado por las fuerzas de seguridad. Según testigos, el fotógrafo no estaba haciendo más que su trabajo al momento de su detención.

El hecho se produce en medio de los reiterados ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y a dos meses de que a Pablo Grillo, también fotógrafo, le partieran la cabeza con una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme.