Manuel Adorni: "El 9 de diciembre renuncio como vocero"

El portavoz presidencial calificó de fake news la información según la cual no ocuparía su futura banca como legislador porteño. "Ya lo he aclarado en innumerable cantidad de oportunidades", remarcó.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, desmintió la información difundida este miércoles por una radio según la cual no asumiría su banca en la Legislatura porteña y ratificó que, tal como lo aclaró "en innumerable cantidad de oportunidades", el 9 de diciembre renunciará a su puesto como vocero.

Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni le hizo escuchar a los periodistas acreditados "un audio de una radio de hace escasos minutos" que, según contó, le acababan de enviar. En el fragmento se afirmaba que "Manuel Adorni no va a ocupar su lugar en la Legislatura porteña".

"Bueno, esto fue en una radio de las más escuchadas del país. Claramente la noticia es una fake", aseguró el portavoz. "Más allá de que falta mucho tiempo para el 10 de diciembre, estoy cansado de repetir que efectivamente el 9 de diciembre renuncio", señaló.

"Repito, más allá de que es un camino largo de acá al 10 de diciembre, por favor, ya lo he aclarado en innumerable cantidad de oportunidades: el 9 de diciembre voy a presentar mi renuncia y esa es la decisión que he tomado, pero parece que no se entiende", subrayó.

Embed Tremenda domada de Adorni EN VIVO



Vamos a ver si Clarin sube esta FAKE NEWS de periodistas diciendo que Adorni no va a renunciar a Vocería el 9 de diciembre. pic.twitter.com/apxNxdFQpA — SheIby (@TommyShelby_30) May 21, 2025

Más temprano, en una entrevista con El Observador, Adorni había confirmado que abandonará el cargo antes del 10 de diciembre. "Estoy preparando mi renuncia con mucha paciencia para retirarme, con todo el sentimiento que me han dejado estos dos años acá", sostuvo, aunque en ninguno de los casos dijo que asumirá como legislador porteño. ¿Se prepara para ser candidato a diputado de la Nación?

Consultado sobre quién podría ser su sucesor, sugirió al actual subsecretario de Prensa. "Entiendo que Javier Lanari es tal vez el heredero natural. Conoce todo el trabajo que se hace en la secretaría", argumentó. De todas maneras, aclaró que la decisión final será del presidente Javier Milei.