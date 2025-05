"Mi esposa y mi familia es uno de los bienes más preciados que tengo. Me comporto como hay que hacerlo para que no suceda a mí lo que le sucede a la gente de la farándula que 'uy, cometí un error, no sabía que me estaban grabando'. Para no correr con ese peligro, no arriesgo nada que no quiera perder. No quiero perder mi familia y por ende no la arriesgo. Me comporto como me tengo que comportar", agregó en esta línea.

Seltzer era un especialista en el mercado de granos y corredor de Granar. "Es alguien que conocen mucho los periodistas económicos. Era licenciado con una especialidad agropecuaria y alguien de consultas en temas de mercado de granos. Era licenciado con una especialidad agropecuario", expresó el periodista Paulo Kablan en Argenzuela, por C5N. Los asesinatos se produjeron en un departamento ubicado en Aguirre al 200.

"Los peritos lograron determinar la secuencia de la muerte y según la investigación, la triple asesina es la madre de la familia. Lograron determinar que la mujer murió en el baño después de haberse clavado un cuchillo en el pecho, que no tiene signos defensivos. Tampoco encontraron signos defensivos en su marido. Presumiblemente, fue atacado mientras dormía", reveló por su parte el periodista Leo García en El Diario, por C5N.

La principal hipótesis de la investigación apunta a que la mujer habría asesinado a los dos adolescentes de 12 y 15 años. Uno de ellos fue encontrado en el ingreso de la vivienda por la empleada que llegó a trabajar al mediodía. "El ataque a los chicos en la habitación antes de ir a la escuela, con heridas cortantes, heridas defensivas y por la espalda. Uno de ellos logra escapar pero cae muerto en el acceso al departamento", detalló el periodista.

Qué dice la carta escrita por la madre que sería clave en la investigación

El múltiple asesinato que conmocionó a Villa Crespo y que involucró a toda una familia tuvo un giro inesperado tras el hallazgo de un cuchillo y una carta en la cocina, escrita de puño y letra por la madre, la principal sospechosa del triple crimen intrafamiliar seguido de suicidio.

Según el periodista Leo García, en el programa El Diario, "en el recorrido de los peritos, encontraron una carta en la cocina escrita de puño y letra por la madre, que entienden por lo que está escrito que era una persona fuera de sus cabales".

A pesar de no tener detalles acerca del contenido que tiene la carta, esta fue encontrada junto al cuchillo el cual fue hecho el asesinato múltiple. Estas dos pruebas son fundamentales para determinar quién fue el causante del asesinato de la familia.

La carta será sometido a pericia caligráfica, y en principio el texto sería "incoherente". Los psicólogos forense harán un estudio de grafología para sacar algunos patrones que tienen que ver con el tipo de letra, el tipo de grafía, tiene que ver también, por ejemplo, si hay algún tipo de dibujo, y en qué contexto fue escrito.

Trabaja en el lugar la Policía Científica e interviene en el hecho la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo de César Troncoso, en una causa que se investiga como homicidio. Más, precisamente, un triple crimen seguido de suicidio.