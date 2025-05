La UBA vuelve a salir a la calle con reclamos contra el Gobierno: exigen mejores salarios y mayor presupuesto educativo

La medida de fuerza se sumará al paro nacional que realizó la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) el lunes y martes. En distintas provincias, como en Santa Fe, Tucumán y Córdoba también se convocó a huelgas.

En diálogo con C5N, distintos integrantes de la UBA expusieron su malestar por la situación universitaria, en línea con la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) delegación Rosario, donde también habrá un cese de tareas este jueves de 11:30 a 13:30. "La educación en general y las universidades en particular están sufriendo un ahogo presupuestario sin precedentes. Es calamitoso", advirtió el delegado general de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba), Marcelo Bornand.

ciencias economicas uba Los gremios de la UBA llamaron a una movilización.

En tal sentido, marcó las complicaciones para contar con recursos mínimos: "Los gastos en funcionamiento que en 2024 se incrementaron en niveles similares a la inflación después de la primera Marcha Federal Universitaria, ahora nuevamente están atrasados, por lo que después de esa movilización no cambió nada. Las partidas que están recibiendo las universidades están con un incremento del 20%, cuando la inflación interanual está cercana al 50%. Estamos con dificultades para lo más básico, como comprar bolígrafos o pintura".

"Hoy, en la UBA se puede prender las luces en las aulas y los bancos están pero no hay una inversión sobre eso. No se pueden reemplazar los bancos rotos, pizarrones estropeados o hacer una renovación por el uso", alertó por su parte el docente y secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), Emiliano Cagnacci.

En este marco, apuntó hacia las consecuencias en la ciencia y afirmó que el panorama se amplía en el resto de la Argentina: "En la investigación, una vez que se deja de financiar, hay proyectos que se caen o que son difíciles de sostener, ya que necesita una continuidad de inversión. Esta situación en la UBA está pasando en todo el sistema universitario argentino. Todos los docentes y no docentes atraviesan lo mismo".

"El sistema universitario está en peligro. Nuestra universidad además tiene seis hospitales, entre ellos el Clínicas y el veterinario, que están corriendo un riesgo serio y eso es porque los profesionales están sometidos a sueldos magros. Los salarios de los integrantes del Hospital de Clínicas ronda el millón de pesos, mientras que en cualquier otro establecimiento que no sea universitario cobrarían un 40% más", aseveró.

Los docentes, entre los salarios bajos y las renuncias diarias

En tanto, la Secretaría de Educación, que encabeza Carlos Torrendell y se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, resolvió un incremento salarial para el personal universitario del 1,5% en enero, 1,2% en febrero, 1,3% en marzo y 1,3% en abril. En todos los meses representan alzas por debajo de la inflación que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre esos periodos. Además, la Ley de Financiamiento Universitario que Milei vetó en octubre de 2024 profundizó el desasosiego.

En esta línea, la docente del CBC de la UBA y del colegio Carlos Pellegrini, Laura Carboni, detalló el asfixiante nivel del poder adquisitivo del personal universitario, en diálogo con C5N: "Desde la asunción de Milei hasta abril, los docentes y trabajadores en general tenemos una pérdida del 40% de nuestro salario. Los docentes están dejando sus horas de trabajo en la universidad para ir a otros lugares que les reditúe mucho mejor económicamente.

También precisó las escalas salariales de los docentes: "Sin considerar los descuentos, un profesor titular que trabaja 40 horas semanales cobra un salario básico de $1.300.000, un docente titular de 20 horas semanales percibe $655 mil. Los ayudantes de primera con 10 horas semanales tienen un básico de $184 mil. En el caso de los profesores con 15 horas cátedra que son preuniversitarios, como en el Pellegrini o el Buenos Aires, cobran $475 mil. La situación es tremendamente preocupante".

Carlos Torrendell El secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Asimismo, apuntó hacia la fuga del personal por las insuficientes retribuciones. "Hay una alta cantidad docentes que está migrando a otros lugares que permita subsistir. Por ejemplo, en una cátedra renunciaron casi 30 docentes en los últimos dos años. La universidad no es sólo ir a dar clases porque además nos formamos, investigamos, escribimos y tenemos tarea por fuera de las aulas, como corregir o preparar exámenes", advirtió.

En este marco, Bornand expuso que la dimisión de los integrantes de las universidades ya es cotidiana: "Tenemos renuncias de docentes y de no docentes todos los días. Hay gente formada, capacitada y con décadas de trabajo en la universidad que está buscando otras vías porque los sueldos no alcanzan para vivir. En el último año, en la Facultad de Ciencias Sociales siete trabajadores renunciaron o pidieron licencia sin goce de sueldo, con una planta de 300 personas. Eso nunca había ocurrido", alertó el secretario general de Apuba.

Por su lado, la secretaria de prensa de Amsafe Rosario, Daniela Vergara, marcó a C5N que la sofocante situación también impacta en la provincia de Santa Fe: "Nos quitaron un 22% de enero de 2024 que estaba firmado sobre una paritaria. El salario se deteriora cada vez más. Venimos perdiendo no sólo contra la inflación, sino que directamente nos tiraron por debajo de la línea de pobreza. La situación salarial es muy grave. El suelo promedio es de $850 mil. Es escandaloso".

"El presupuesto necesita de un aumento urgente y que se ponga la plata. Además, tiene que ir a material didáctico y material tecnológico y eso no existe. Por ejemplo, reclamamos desde hace tiempo que se entreguen computadoras. Las escuelas en Rosario tienen problemas edilicios, como en la N°1, que es la escuela 34, donde se caen los techos. Hay jardines de infantes y aulas de escuela secundaria en las que todavía deben realizarse construcciones. La construcción de jardines de infantes se paró", aseveró sobre la falta de obras.

El reclamo por el Fonid, un incentivo eliminado por el Gobierno

Milei firmó un decreto que fue publicado en el Boletín Oficial en marzo de 2024 en el que oficializó la supresión del Fonid, que se había implementado desde 1998 y cuya eliminación perjudicó a los profesionales de la educación de las distintas provincias.

"El Fonid era un monto que cobran los niveles hasta el secundario. Por ejemplo, en la universidad lo cobramos los docentes que somos parte de los preuniversitarios. Se había creado para paliar una dificultad que había en ese momento y este Gobierno lo dio de baja", explicó Carboni.

Docentes rosarinos Docentes rosarinos también reclamaron al Gobierno.

En tal sentido, la docente del CBC de la UBA y del colegio Carlos Pellegrini marcó que el incentivo debería recomponerse pero como parte de los sueldos: "También exigimos desde hace mucho tiempo que el Fonid se convierta en parte del salario básico porque si se cobra por fuera es como un bono. Cuando nos lo quitaron, representaba un 10% de nuestro salario. La última vez que lo cobramos fue en diciembre de 2023".

"Era una ayuda importante para la mayoría de nosotros con una determinada cantidad de horas. Por ejemplo, si una persona tenía 30 horas cátedras, cobraba dos Fonid y ese era el límite. Ningún docente podía cobrar más de dos", recordó.

La repercusión sobre los alumnos y la falta de diálogo con el Gobierno

Por otro lado, las condiciones de las universidades y el presente salarial del personal también afecta a las clases de los estudiantes. "Santa Fe siempre tuvo un financiamiento de la educación privada alta y sabemos que el 90% del presupuesto está destinado a los salarios. Hay que garantizar que los edificios tengan cubiertas sus necesidades para los alumnos. Cada vez que hay una tormenta es preocupante porque pone en riesgo a los niños", alertó Vergara acerca de la infraestructura.

En esta línea, Carboni subrayó la lucha de los integrantes de las universidades: "Si no hay docentes, los alumnos no pueden formarse. Si no hay salarios acordes, el personal se ve forzado a trabajar cada vez más y tener menos tiempo para poder formarse como profesionales. Nosotros le ponemos toda la voluntad del mundo. Si la universidad está abierta y funcionando, es por los docentes que están poniendo todo el esfuerzo para que esto sea así, pero no hay ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno".

Por último, advirtió que permanecen incomunicados con el Gobierno: "La paritaria no existe. No hay diálogo. Lo que ellos hacen es dar este aumento de manera unilateral e imponerlo. En las pocas reuniones paritarias que hubo, la respuesta es la misma que le dieron a todos: 'no hay plata' y 'hay que ajustar las cuentas'".