El Frente Renovador apuesta a la unidad y promueve la candidatura de Sergio Massa para octubre

El ex candidato a presidente y ex ministro de Economía, quien permanece alejado de la esfera pública, se mantiene activo en lo privado y repite que Unión por la Patria (UxP) debe encontrar la unidad. En las últimas horas, varios dirigentes de su espacio comenzaron a promover su candidatura nacional para que vuelva al Congreso. “Anunciará lo que hará en el Congreso del FR de la primera semana de julio”, anticipan desde su entorno.

En medio de la discusión interna que atraviesa el peronismo de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el ex candidato a presidente y ex ministro de Economía, Sergio Massa, repite una palabra como mantra: unidad. Si bien todas las patas de Unión por la Patria (UxP) coinciden en que es el único camino para imponerse en el distrito bonaerense, las bases y condiciones de ese acuerdo no terminan de sellarse. Tras conocerse que la expresidenta, Cristina Kirchner, competirá como candidata provincial por la Tercera Sección Electoral, desde el Frente Renovador promueven la candidatura de su líder como diputado nacional para octubre, y descartan la posibilidad que se presente a nivel provincial por la Primera Sección Electoral.