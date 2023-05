La vicepresidenta Cristina Kirchner desafió este jueves a quienes intentan perseguirla y proscribirla. "¿Por qué se creen que me odian me persiguen y me proscriben?, consultó la exmandataria ante la militancia y sentenció: "Por eso, porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan, me quieran matar, o meter presa nunca voy a hacer de ellos, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo".