Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos rechazan la suba de retenciones y apoyan al campo

El texto también establece que los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo máximo de treinta días hábiles a partir de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). Esta obligación aplica tanto para cobros por exportaciones como para anticipos, prefinanciación o post financiación externa.

El mandatario cordobés afirmó en su cuenta de X que la vuelta de las retenciones "es volver a ponerle un freno al campo", al tiempo de subrayar que dicha medida impacta de lleno en las fuentes de ingresos de su provincia. “En el complejo contexto que atraviesa el país, esta medida resulta profundamente regresiva y perjudicial para el desarrollo productivo de la Argentina”, remarcó.

Quiero expresar mi más enérgico rechazo y preocupación ante la reciente decisión del Gobierno nacional de oficializar el aumento de las #retenciones al agro. En el complejo contexto que atraviesa nuestro país, esta medida resulta profundamente regresiva y perjudicial para el…

En el mismo sentido, remarcó: “Asfixia al agro en un momento crítico. Por eso, desde el corazón productivo del país, ratificamos nuestro compromiso con el campo y vamos a seguir trabajando hasta que las malditas retenciones sean definitivamente eliminadas”.

“Necesitamos medidas que acompañen a quienes producen, invierten y generan puestos de trabajo. Argentina crecerá con el campo, nunca sin el campo, y mucho menos en contra del campo”, agregó.

"La medida anunciada por el Gobierno nacional asfixia al agro en un momento crítico. Por eso, desde el corazón productivo del país, ratificamos nuestro compromiso con el campo y vamos a seguir trabajando hasta que las malditas retenciones sean definitivamente eliminadas".

“Necesitamos medidas que acompañen a quienes producen, invierten y generan puestos de trabajo. Argentina crecerá con el campo, nunca sin el campo, y mucho menos en contra del campo”, concluyó.

Por su parte, El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consideró un "error" la decisión del Gobierno de no prorrogar el decreto que redujo de manera transitoria los Derechos de Exportación (DEX) de productos agropecuarios.

“Necesitamos no solo que se mantenga el esquema de baja de retenciones, sino que se eliminen las retenciones", pidió el mandatario de la provincia donde el sector agropecuario es clave. Luego envió una indirecta al Presidente, involucrado en el escándalo $LIBRA, al señalar: "Los gringos, los trabajadores, no se llevan la plata al exterior, no la ponen en cuentas offshore, no la ponen en criptomonedas. Invierten absolutamente todo lo que ganan en tecnología".

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, completó el tridente de críticas al Gobierno al describir que "nuestra provincia es el campo. Por eso estamos siempre al lado de los productores”.

El viernes mantuvo un encuentro con la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias con el objetivo de dialogar sobre la situación del sector agropecuario, haciendo especial hincapié en la necesidad de eliminar los derechos de exportación.

Durante el evento, realizado en el Centro de Convenciones de la ciudad de Paraná, los presidentes de las entidades que conforman la Comisión de Enlace, manifestaron "la preocupación por el impacto que las retenciones tienen sobre la rentabilidad de los productores, especialmente en un contexto de altos costos, baja de precios internacionales y escasa previsibilidad".

Previamente, la Comisión de Enlace fue recibida en la sede de la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO), donde se intercambiaron miradas junto a otros dirigentes nacionales y provinciales acerca de la coyuntura productiva local y se acordaron los principales ejes a plantear durante la reunión. Participaron Andrea Sarnari (FAA), Carlos Castagnani (CRA), Lucas Magnano (Coninagro) y Nicolás Pino (SRA) junto a representantes de la Mesa de Enlace provincial.

