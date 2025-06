Cecilia Moreau: "Axel Kicillof es uno de los candidatos naturales para 2027"

La diputada de Unión por la Patria entiende que el gobernador bonaerense es un "candidatazo" para los próximos comicios presidenciales, aunque no descartó que el camino "puedan surgir otros" y que todo se dirima en una PASO. También aclaró que "Cristina Libre es la consigna más importante de esta campaña" para las legislativas.

La diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau aseguró este sábado que “Axel Kicillof es uno de los candidatos naturales para 2027" , aunque no descartó que en el camino a los próximos comicios presidenciales "puedan surgir otros" y que todo se dirima en una PASO. Con vistas a las elecciones legislativas, abogó por la unidad del peronismo, pidió "estar a la altura de lo que necesita la gente" y aclaró que " Cristina Libre es la consigna más importante de esta campaña".

“No tengo dudas que se va a dar la unidad en el peronismo, la gente no nos perdonaría jamás que en este contexto no vayamos unidos por alguna diferencia menor o cuestión personal. Tenemos el deber de estar a la altura de las circunstancias porque el eje no es peronismo o Milei; es pueblo o Milei, justicia social o Milei, ampliación de derechos o Milei. Y la verdad lo que está enfrente es la motosierra que corta cabeza”, analizó en un primer momento la legisladora.