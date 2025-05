Escándalo por coimas en La Libertad Avanza: una arrepentida reveló que le pedían plata y firmas ilegales

El monto, según detalló, se debe a que "hay muchos gastos en café, en viajes, en reuniones". Además, reveló que "fui fiscal general y puse muchos fiscales en la ciudad de la Plata en paralelo a Carolina Píparo, porque ella no te dejaba tampoco trabajar". "Tuve que hablar con Javier que me dio la derecha para poder seguir un segundo camino para poder fiscalizar y poder trabajar", señaló.

En cuanto a las ventas de candidaturas denunciadas en LLA, Aguirre develó que "me avisaron que Pareja las vendía a u$s100". "En mi caso no me pasó, me dio una mano Carlos Kikuchi para para poder estar en en la lista, obviamente por mi trabajo. Yo no tuve que comprar el cargo, los $15 millones que puse fueron para la logística de la campaña", añadió.

"Kikuchi se separó en el momento en que se dio cuenta que la cosa venía mal. No era lo que el Presidente nos había dicho que iba a hacer, obviamente terminar con la casta, que todos sabemos que la casta la sigue teniendo y siguen metiendo casta y sobre todo gente muy mala, con el narcotráfico, con violaciones, con maltrato a las mujeres. Ustedes verán todo el prontuario que tienen ellos dentro de LLA", apuntó.

"En ese momento Juan Esteban Osaba, que es mano derecha de Pareja, me hizo renunciar a mi trabajo y un mes después me dijo, 'Vivi, ya vas a entrar como directora de PAMI, me tenés que dar un millón de pesos de retorno', pedían del 5% en adelante según el sueldo y que firmara papeles ilegales", afirmó la mujer.

Noticia en desarrollo.-