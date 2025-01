El Gobierno cerró las coordinaciones de tuberculosis y hepatitis: "Estamos ante un genocidio planificado"

El recorte presupuestario puesto en marcha por el gobierno de Javier Milei en el área de salud, entre tantas otras, avanzó en las últimas semanas sobre un sector sensible: las personas con tuberculosis y hepatitis virales , en medio de un aumento considerable de contagios en el último año.

"A través de un decreto firmado por el ministro de Salud, Mario Lugones, y el Presidente de la Nación, el 31 de diciembre se presentó una nueva estructuración del Ministerio de Salud, por la cual se daban de baja 15 reparticiones, entre direcciones y programas que son fundamentales para la respuesta en salud. Entre ellas particularmente la Coordinación de Tuberculosis y Lepra y la Coordinación de Hepatitis Virales", relató José María Di Bello, integrante de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), parte del Frente, en diálogo con C5N.

El cierre de estas áreas ocurre en un contexto de alarmante avance de la tuberculosis en el país. "Hasta el año 2023 teníamos un promedio de entre 11.500 y 12.000 notificaciones anuales de diagnósticos de tuberculosis. Este último año aumentaron a 15.000 los diagnósticos, lo que representa un crecimiento del 20%", detalló.

En un contexto en el que año a año los diagnósticos Tuberculosis no dejan de aumentar y las Hepatitis virales continúan siendo de las infecciones transmisibles más prevalentes del país, #AlertaTBC #AlertaHV #MotosierraAsesina #FrenteVIH pic.twitter.com/z5YinVYksy — Fundación GEP (@fundacion_gep) January 8, 2025

Para entender el impacto de esta medida, basta conocer algunos ejemplos de situaciones a las que se enfrentan las personas con la infección y cualquiera que se exponga a una situación de contagio. "En Argentina, hay 10 personas que tienen tuberculosis multirresistente, una versión más compleja de la enfermedad, cuyo tratamiento requiere una autorización que, al darse de baja la Coordinación, el Ministerio se quedó sin médicos que entiendan y trabajen con tuberculosis. Con lo cual estas personas no tienen acceso al tratamiento, sumado a que muchas personas podrían estar contrayendo tuberculosis multirresistente", indicó.

El faltante de medicamentos, tanto para el tratamiento de la tuberculosis como del VIH, se evidenció en 2024 y "actualmente siguen faltando reactivos para el diagnóstico y para hacer los análisis que las personas tienen que hacerse rutinariamente". A esto se suma que "directamente no se compraron insumos de prevención". "Históricamente Argentina compraba 50 millones de preservativos al año y en 2024 no se compró un solo preservativo", alertó.

Como consecuencia de que el Congreso no trató el Proyecto de Ley del Presupuesto 2025, por lo que se prorrogó el vigente del 2023, la situación se complejiza. "Estamos ante un genocidio planificado, porque no solo no van a recibir tratamiento las personas con VIH, con hepatitis y con tuberculosis, sino que también está en riesgo la salud en general, ya que tampoco habrá insumos ni políticas públicas de prevención", advirtió Di Bello.

Abrazo al Ministerio de Salud X

Un reclamo que continúa

Ante este contexto, este martes profesionales de la salud, trabajadores sociales, integrantes de organizaciones civiles, pacientes y familiares exigieron el cese de las políticas de recorte y realizaron un abrazo al Ministerio de Salud, en el emblemático edificio emplazado en la Avenida 9 de Julio. La movilización ocurrió luego de que este lunes presentaran una nota ante la cartera liderada por Lugones con más de 6 mil firmas solicitando una reunión para conocer en detalle las medidas que planea llevar adelante el área sanitaria.

"Reclamamos por la restitución de las coordinaciones de tuberculosis y hepatitis, pero en realidad por la de todas las direcciones y programas que se han dado de baja y por el cumplimiento de la cautelar que se emitió el 30 de diciembre para que se concrete la entrega de medicamentos en un plazo no superior a 60 días a personas que recibían los medicamentos a través de la Dirección De Asistencia Directa Por Situaciones Especiales (DADSE)", describió.

"La propia Ley 27.675 de VIH, hepatitis y tuberculosis dice que es responsabilidad del Estado Nacional la compra de todos los medicamentos e insumos para responder a estas patologías", recordó.