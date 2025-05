La preocupación de los pasajeros por el paro de colectivos: "No podré ir a trabajar"

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el paro de 24 horas del servicio de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, luego de no llegar a un acuerdo con el Gobierno de La Libertad Avanza y las cámaras empresariales sobre el aumento de los salarios de los choferes. Ante esta situación, los pasajeros expresaron en C5N su preocupación por la falta de transporte público .

"Si hay paro de colectivos no podré ir a trabajar, ya que reparto catálogos y necesito el servicio para viajar" , manifestó un muchacho ante la consulta del periodista Diego Fernández , a cargo del móvil de El Diario en Liniers. Enseguida, el joven aseguró que una opción es trasladarse a pie: "Quizá iré caminando hasta Jonte, que son 30 cuadras" .

La ausencia de los colectivos provocan un cambio brusco de planes para los ciudadanos que precisan llegar a sus puestos laborales. "Soy enfermera y tengo que ir a trabajar si o si. Buscaré un remise o veré si me puede llevar un sobrino. Después veré como hago a la vuelta", detalló una señora en la parada sobre la avenida Rivadavia.

Una porción minoritaria tendrá la posibilidad de concurrir a las empresas debido a que los empleadores abonarán el transporte privado. "Trabajo a la madrugada en le Aeropuerto de Ezeiza y tengo que estar porque los vuelos no se suspenden. Yo habitualmente tomo la línea 8, pero ante este problema mi empresa nos pone transporte, pero yo sé que no todas las personas tendrán esa posibilidad. Entonces, van a tener que pagar un remise o faltar", aclaró una muchacha.

En tal sentido, un hombre, empleado de la construcción en La Plata, aseguró que no podrá trasladarse: "No trabajo, pierdo el día. Me voy a tener que quedar en mi casa ". Mientras que una joven, llamada Gisela, aclaró que hará trabajo remoto desde su casa, pero que luego tiene otra responsabilidad laboral y tendrá que definir con su empleador: "Voy a ver si puedo acercarme en bicicleta".

Pese al paro de la UTA, DOTA brindará el servicio de colectivos

colectivos transporte Camila Alonso Suarez

La empresa de transporte DOTA informó que pese al paro convocado por la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) para el martes brindará servicios de sus líneas de colectivo dado que no todos los choferes están agremiados en el sindicato.

"DOTA como empresa no hace ningún paro", expresó Marcelo Pasciuto, director de DOTA, en diálogo con A24. En la entrevista Pasciuto explicó que no todos los choferes están afiliados al gremio, por lo que esperan brindar servicio con el personal disponible. "Nos manejaremos con diagrama regular, sin bajar la frecuencia", aseguró.