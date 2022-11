Un indocumentado ganó una fortuna en la lotería y no la puede cobrar

Un hombre de Argelia radicado en Bélgica ganó u$s270 mil en la lotería y no lo pudo cobrar por ser un indocumentado . Junto a su abogado está buscando soluciones para poder obtenerlo.

Como es mucho dinero, no le podían entregar toda esa suma en efectivo, sino que debían hacerlo a través de una cuenta bancaria. Al no tener documentos, no puede abrirla.

De momento, no fue revelada la identidad de esta persona, pero sí brindó una entrevista para el periódico belga Het Laatste Nieuws, en donde reveló que hará cuando posea el premio: “Cuando tenga el dinero, compraré un lugar para vivir en Bruselas. Y tal vez un automóvil”.

Esta persona no tiene los papeles válidos de identidad ni un lujar fijo para vivir, de acuerdo a lo que informó la emisora belga VRT. Su abogado, Alezander Verstraete, indicó a AFP que “estamos buscando esos documentos que puedan probar su identidad” y que para ello “tendrá que contactar a su familia en Argelia”.

El cartón ganador quedó en manos de un tribunal de la ciudad de Brujas hasta tanto se resuelva la situación.