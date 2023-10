En diálogo con C5N , el hombre relató que Eitan se encontraba visitando a su hermano Iair, quien desde hace unos diez años en Israel, en el kibutz Nir Oz, cerca de la Franja de Gaza. "No están ahí, no están entre los muertos, por eso entendemos que están secuestrados aunque no hay ninguna confirmación oficial" , explicó. Allí también vive "Ofelia Roitman, de 77 años, de quien se está hablando que sería la tercera argentina secuestrada".

Según detalló, en términos generales, Iair "se sentía seguro". "No puedo sacarme de la cabeza que la última vez que vino a la Argentina habíamos ido a pasar unos días a Entre Ríos y era de noche, una paz terrible, y él me dijo 'esto es lo que yo tengo todos los días'. La tranquilidad, vivir en el campo, más allá de algún incidente aislado", señaló.

"Los kibutz son aldeas colectivas, se vive en paz, en comunidad, en armonía, los que están sobre la Franja de Gaza, están en general identificados con la izquierda israelí, tratando de tender puentes con las comunidades palestinas, de hecho una de las médicas secuestradas se dedicaba a atender pacientes provenientes de la Franja", contó Rapaporte.

Varios allegados a los hermanos se comunicaron con los medios para dar a conocer la situación. "Salimos a hablar para poner el tema en agenda, contarle a la gente quiénes son ellos, son argentinos, hinchas de Atlanta, vivían en Villa Crespo. Entiendo que el gobierno argentino se está moviendo, hablé con el canciller Santiago Cafiero, me explicó el dispositivo y cómo están haciendo, obviamente dentro de las limitaciones porque no hay confirmaciones", expresó el amigo de los Horn.

"Hay mucha incertidumbre. Entendemos por descarte que están secuestrados porque no hay información. Hay secuestrados de varias nacionalidades, tal vez de algo sirva la presión internacional", agregó.

Rapaporte explicó que, para mucha gente en Israel la violencia es algo cotidiano, pero en este caso superó todo lo esperable. "Lamentablemente en Israel la gente se acostumbra a convivir con el conflicto, con las alarmas, con los misiles. Nadie entiende nada de lo que sucedió, de esta masacre. Todos con el interrogante abierto de qué va a pasar ahora", sostuvo.

"El optimismo que tenemos es que una situación de esta escala, con al menos 130 secuestrados, es difícil de manejar y debería tener una resolución rápida. No es lógico lo que está sucediendo, el terrorismo no se maneja con nuestra misma lógica, así que lamentablemente puede pasar cualquier cosa", concluyó.

En diálogo con La Voz de la Calle, por C5N, Itzik Horn descartó la chance de que Iair y Eitan estén escondidos o en hospitales: "Escondidos no están porque después de tantas horas deberían haber aparecido, en los hospitales tampoco están. Nadie me confirmó nada, todo lo que tenemos es por medio de lo que llamamos. Toda la gente que reconoció a familiares que fueron secuestrados fueron por los videos que Hamas subió a las redes sociales".

Luego, precisó cuándo y de qué manera se notició de las desapariciones de sus hijos. "Me enteré de las desapariciones de los dos hoy a la mañana. Llamé a otro amigo de mis hijos y me contó que no los encuentra, que no están por ningún lado. Esto es un calvario, una sensación de impotencia total, falta un montón de gente. A medida de que va pasando el tiempo va aumentando el número de muertos y heridos", enfatizó.

"La última comunicación que tuve con mis hijos fue ayer a la mañana. Cuando empezó toda esta invasión del Hamas a Israel, nos comunicaron para saber que estamos todos bien y después ya está. Estoy más pendiente de la televisión israelí que de las redes sociales, de eso se encarga más mi tercer hijo", añadió el hombre, sobre la última vez que se contactó con sus hijos desaparecidos.

Por último, precisó de qué se trata Hamas, ya que marcó que "para el Hamas, esta es la mejor publicidad, es una guerra de guerrillas. El Hamas es una organización terrorista, esto no es un enfrentamiento entre dos ejércitos. Acá hay que entrar a Gaza y terminar con el gobierno de Hamas".