Trump se descargó en su cuenta de Truth Social, red social cuyo propietaria es él mismo, mediante varias publicaciones y adelantó que apelará la decisión de la Justicia estadounidense: "No tengo idea de quién es esta mujer que hizo una acusación falsa y totalmente fabricada. ¡Esperemos que se haga justicia en la apelación!"

En tanto, quien fue jefe de Estado del país norteamericano entre 2027 y 2021 denunció una "interferencia en las elecciones". "¡Esta caza de brujas se trata de la interferencia en las elecciones, pero hasta ahora parece ser contrario a los inadaptados de la izquierda radical que no pueden ganar una elección sin hacer trampa!", enfatizó.

Además, en su misma cuenta de red social, apuntó contra quien encabezó el proceso judicial "Este juez designado por (Hillary) Clinton, Lewis Kaplan, odiaba al presidente Donald J. Trump más de lo humanamente posible. Es una persona terrible, completamente parcial, y debería haberse recusado cuando se le pidió que lo hiciera. ¡Rápidamente se negó!", disparó.

Por último, en esta línea, enfatizó: "Nunca se debería haber permitido que este caso fuera juzgado en este lugar completamente partidista, ¡quizás el peor para mí en la Nación! ¡Todo el engaño amañado es otra farsa de justicia, una continuación de la caza de brujas política más grande de todos los tiempos!"

Por otro lado, el abogado de Trump, Joseph Tacopina, también anticipó que se presentará la apelación en este caso y calificó de "extraña y desconcertante" la decisión de absolver al magnate del cargo de violación.

La condena a Donald Trump

El jurado del tribunal federal de Manhattan, Nueva York, encontró culpable a Donald Trump de agresión sexual y difamación a la experiodista E. Jean Carroll en la década de 1990. Por el hecho, el expresidente estadounidense deberá pagarle cerca de 5 millones de dólares por daños y perjuicios.

Luego de dos horas y media de debate, los integrantes del jurado integrado por seis hombres y tres mujeres llegaron al veredicto. La causa se tramitó solamente en la justicia civil y el magnate no sólo rechazó en todo momento las acusaciones, sino que incluso llegó a declararse víctima de una "persecución política".

De todas las denuncias de acuso y abuso sexual que salpicaron a Trump, solo ésta llegó a juicio en un momento en el que el exmandatario intenta ser reelegido en 2024 y en el que afronta una serie de procesos legales relacionados a la imputación de 34 delitos por pagos en negro a una actriz porno.

A mediados de abril, la periodista norteamericana Elizabeth Carroll ratificó ante el Tribunal de Nueva York, la acusación sobre un supuesto abuso sexual que sufrió de parte del expresidente Donald Trump. Además, explicó que su presencia se debe a que busca rehacer su vida.

“Estoy aquí porque Donald Trump me violó", afirmó la escritora quien también alega que Trump la agredió sexualmente en un probador de una tienda de lujo en la Quinta Avenida de Nueva York, a mediados de la década de 1990.

Carroll escribió sobre este hecho en un libro, que fue publicado en 2019. Luego, el exmandatario dijo que el hecho no había ocurrido. “Mintió e hizo añicos mi reputación", remarcó.

Según su testimonio, Trump la reconoció porque ella escribía una columna en la revista Elle, "Ask E. Jean" (pregúntale a E.Jean), y la invitó en tono amistoso a ayudarla a elegir un regalo.

El tono era "muy jocoso", dijo Carroll, que relató que en la sección de lencería, Trump eligió un 'body' y admitió que todavía no se explica, 25 años después, por qué lo siguió al probador pese a que "la comedia estaba escalando".

"Me empujó contra la pared. Seguí riendo, no estaba segura. No quería hacer una escena", pero inmediatamente después "introdujo" sus dedos en su vagina y después su pene. “Fue muy doloroso; todavía sentada aquí lo puedo sentir", señaló.