Video: el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo en Qatar con un hincha

En el video se puede ver cómo Antonela va caminando y un hombre, que la está grabando le dice: “Hola, Antonela. Un saludo para México. Te queremos pedir disculpas por lo de Messi, que no es cierto, ¿verdad?”

https://twitter.com/mediotiempo/status/1603463704762322958 "Te queremos pedir disculpas por lo de Messi": Fan mexicano pide perdón a Antonela tras polémica de ‘patear’ playera de México https://t.co/wCKMhqmhpx pic.twitter.com/oW3i9YY3Ja — MedioTiempo (@mediotiempo) December 15, 2022

La esposa del capitán de la Selección no le brindó ninguna respuesta, sonrió y siguió caminando.

Se entiende, con esto, que el hincha mexicano se refería a la situación que se hizo viral después del partido contra México, en la que se vio a Lionel Messi “pisando” la camiseta del rival y que generó la furia de Canelo Álvarez.

El pugilista se trenzó con miles de usuarios que salieron a repudiarlo, lo que generó que finalmente tuviera que pedir perdón por sus amenazantes frases.

Mike Tyson a Canelo Álvarez: "Si tocas a Messi, tendré que volver al ring"

Mike Tyson se metió en el conflicto y defendió al Capitán argentino. "Si tocas a Messi, tendré que volver al ring", expresó.

"Alguien llamado ‘Canelo’ amenazó a Messi", manifestó Tyson en declaraciones reproducidas por el medio turco BBO Sports. Luego, el norteamericano advirtió al mexicano: "Si él (Canelo) se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring".

En varias oportunidades el exboxeador estadounidense, que regresó al cuadrilátero hace meses atrás para una exhibición, manifestó admiración por la camiseta blanca y celeste. En 2005 se lo vio con una casaca de la selección yendo a declarar. También estuvo presente en el programa La Noche del 10, por canal 13 con Diego Maradona.

Messi le respondió a Canelo: "No tengo que pedir perdón porque no le falte el respeto a nadie"

Lionel Messi aprovechó una ronda de periodistas para hablar por primera vez de la polémica que generó el boxeador Canelo Álvarez con sus amenazas.

"Creo que fue un mal entendido. El que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie. Es parte de un vestuario lo que pasa después de un partido, dejar la camiseta ahí", explicó "la pulga" dejando escapar una risa por lo insólito de la situación.

"No tengo que pedir perdón porque no le falte el respeto a la gente de México, ni a la camiseta ni a nadie. Pero bueno, ya quedó ahí, no pasa nada", completó el 10 que este miércoles erró un penal contra Polonia.