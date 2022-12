NFT: Qatar lanza la primera colección de arte digital inspirada en la Copa del Mundial

Se trata de los únicos NFT autorizados que ofrecerán réplicas de la camiseta que vistió el astro de fútbol en el Mundial en el que Argentina se coronó campeón por última vez y la colección NFT se lanzará a través de Web3 el 16 de diciembre, emitida por We Never Walk Alone Football Nation (WNWA-FN) junto con el programa cultural seleccionado para la Copa del Mundial de la FIFA.