Macri se defendió de quienes lo tildan de mufa y lanzó una contundente definición sobre Croacia

El exfuncionario argentino apuntó contra el populismo, que busca “agraviar y descalificar a los que piensan distinto”. “Lo tomo como que están mal de la cabeza, a mí me resbala”, afirmó contundente en diálogo con Radio Rivadavia.

"No me importa nada lo que me digan porque hace rato vengo aguantando las agresiones, desde 2003, hace 20 años, estoy curtido y esto lo hacen con todo aquel que piense distinto; eso es lo grave", expresó y al mismo tiempo recordó que ganó 17 campeonatos con Boca.

Qué dijo Mauricio Macri sobre Croacia, próximo rival de Argentina

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará este martes el equipo europeo por las semifinales del mundial a las 16, hora argentina en el estadio Lusail.

El ex mandatario analizó al conjunto que tiene entre sus figuras a Luka Modric, el exjefe de Gobierno porteño afirmó: “Croacia es durísimo. Para mí el mejor equipo del mundial”.

“No tienen a Messi, a Mbappé, pero todos juegan la pelota, no la regalan nunca, si van arriba siguen pasando la pelota, no se la regalan al rival como a veces nos pasa a nosotros, le pasó a Brasil con Croacia mismo. Todos sabemos la teoría de que la mejor manera de defenderse es teniendo la pelota”, especificó su respuesta.

Por último, ante la posibilidad que Argentina sea anfitrión en el campeonato del mundo del 2030, Macri dejó en claro que hay “muchas chances” destacando “el hecho histórico de cumplir 100 años del primer Mundial en Uruguay”.