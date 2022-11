La Selección argentina eligió una canción para que suene en cada gol del Mundial

Este lunes se conoció la lista de todas las canciones elegidas por los 32 países que compiten en la Copa del Mundo. En el caso de la selección de Lionel Messi y compañía el tema elegido fue "Luz Delito" de WOS.

WOS - LUZ DELITO

Qué temas eligieron las demás selección

Estados Unidos eligió el "Feel So Good" del rapero Mase para que suene cada gol que conviertan. Bélgica eligió un tema que hace juego con su apodo "Red Devils" al optar por "Deviltime" de MC Devil. España, por su parte, "Mi gran noche" de Raphael.

Australia eligió "Down Under" de Men at Work y "On my Mind" de Powderfinger. Canadá optó por "Going Bad" de Meek Mill y Drake. Alemania, el tema "When We Stand Together" de Nickelback.

Brasil seleccionó "Esquentado O Couro" de Escola De Samba, mientras que Países Bajos se quedó con "Samba De Janeiro" de Bellini. Corea del Sur eligió "Idol" de BTS para escuchar con cada hol de su equipo.

La lista completa de temas del Mundial 2022

Canciones Mundial 1

Canciones Mundial 2

Canciones Mundial 3