Quién es el famoso streamer que bajó 50 kilos en menos de 100 días y sorprendió a todos

Esto se debe a que, desde fines de junio, el influencer de 29 años comenzó a contar el día a día de sus cambios de hábitos para alcanzar una mejor calidad de vida y estado físico. A continuación, te contamos más detalles de este famoso streamer que bajó 50 kilos en menos de 100 días y está sorprendiendo a todos.

Cuál fue el entrenamiento de Ibai Llanos para cambiar su físico radicalmente

Ahora, con 95 días alcanzados, el joven celebró estar muy cerca de su meta de 100 días. Y para eso compartió una serie de contenidos en sus redes sociales. En uno de estos videos, se lo puede ver a Llanos y el músico Quevedo entrenando fuerza en un gimnasio.

Con diferentes aparatos, tanto el cantante como el streamer levantaron pesas para trabajar ciertas partes de su cuerpo en específico. A su vez, aprovecharon para darse ánimo entre sí, acompañados por el profesor del gimnasio que fue el documentó toda la clase.

A raíz de la gran repercusión que tiene este tipo de contenido en sus redes, muchos videos alcanzaron el millón de likes, el influencer decidió hacer una reflexión al respecto y motivar a otros.

ibai.webp

La reflexión de Ibai Llanos sobre sus cambio físico

Con un posteo en TikTok, la red social donde está compartiendo todo este fuerte proceso de mejora de esta físico, el influencer impartió un importante mensaje: "Hoy se cumplen dos años desde mi primer intento de cambio físico", comenzó explicando en una publicación que ya cuenta con más de diez millones de reproducciones y un millón y medio de likes.

"Por eso siempre digo que al final no conseguir algo o no lograr tus objetivos a la primera no marca lo que seas tú o lo que vaya a ser tu vida. Tú te puedes equivocar una vez, diez, 15 o 20, pero como mínimo lo sigues intentando", reflexionó Ibai.

Cabe destacar, que Llanos desde el comienzo de este proceso aclaró que este cambio físico lo hace por su salud y no porque persiga una mejora estética.

En ese sentido, se quejó de que en Twitter dicen que adelgazó porque se "está drogando", pero que en su perfil de TikTok pueden ver que levantó "160 kilos de peso muerto".

ibai llanos.jpeg

"Cuesta mucho decir que alguien está currando (haciendo) bien en algo, pasa siempre", se lamentó el español.