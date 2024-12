No dejes de hacerlo: por qué acariciar a tu perro mejora tu salud mental

Acariciar a un perro se convierte en un momento especial para él, pero también para su amo ya que ayuda a fortalecer el vínculo entre ambos. Las caricias pueden ser más o menos enérgicas, a favor o en contra del pelo, pero lo cierto es que hacerlo beneficia a ambos. Es por eso que se recomienda no dejar de hacerlo porque, entre tantas ventajas, mejora tu salud mental.

Cuáles son los beneficios de acariciar a tu perro para tu salud mental

Los beneficios que presenta acariciar a tu perro para tu salud mental son los siguientes:

Disminuye el estrés

Estimula la liberación de dopamina y serotonina, neurotransmisores que ayudan a reducir el malestar y mejorar el estado de ánimo. También reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés.

Reduce la ansiedad

Tener una mascota puede ayudar a las personas que sufren de ansiedad y depresión.

Aumenta la sensación de apoyo social

Tener mascotas no puede ayudar a aumentar los sentimientos de apoyo social.

Reduce la soledad

Tener una mascotas puede aliviar la sensación de soledad. Salir a pasear con ellos frecuentemente por el mismo lugar, facilita la interacción con otras personas. Además, tener un perro fomenta la sociabilidad y permite crear nuevos lazos y vínculos.

Ayuda a mantenerse enfocado

Implica una gran responsabilidad el cuidado de una mascota, lo que ayuda a mantenerse enfocado y disciplinado para mantener las rutinas y los cuidados que los caninos necesitan.

Libera endorfinas

Acariciar a tu mascota libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad.

perrito3.jpeg

Cómo se recomienda acariciar a tu perro

Es cierto que cada perro es único y tiene sus propias preferencias con respecto a las caricias. Es por eso que siempre se recomienda explorar las zonas favoritas de ellos hasta identificar sus zonas preferidas. Algunas áreas preferidas por ellos son las siguientes:

La cabeza y el lomo, hasta la cola

Comienza acariciando la cabeza y baja suavemente hasta la base de la cola. Es importante ir viendo su reacción para saber si verdaderamente está disfrutando de las caricias o no.

El pecho y detrás de las orejas

Son zonas que a los perros les agrada mucho. Acariciar suavemente realizando círculos pequeños y lentos, hará que se sienta cómodo.

El cuello y la barbilla, las axilas y las patas

Estas zonas pueden ser extremadamente placenteras para algunos perros. En cuanto a las patas, no a todos les agrada y no se dejan acariciar esa zona. Incluso, podés llegar a notar que las corre cuando querés acariciarlas. Por lo tanto, se recomienda hacerlo suavemente para ir conociéndolo e identificar si le gusta o no.

Evita empezar una sesión de caricias con un abrazo

Muchos pueden interpretar un abrazo como una amenaza. Por eso se recomienda comenzar con caricias suaves antes de intentar un contacto físico.