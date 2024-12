Luis Caputo reconoció que no sabe cómo afecta la quita del impuesto PAIS en el recorte a los jubilados: "No estuve al tanto"

Caputo no precisó si se compensarán los fondos que perdió el PAMI por la quita del impuesto PAIS.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que no está al tanto de cómo afecta la quita del impuesto PAIS al recorte de medicamentos gratuitos para jubilados, a pesar de que el sitio oficial de ARCA, ex AFIP, establece claramente que lo producido por el tributo se destina a programas y prestaciones del PAMI.

Consultado sobre la posibilidad de revisar la medida o compensar los fondos que pierde el organismo, Caputo respondió: "La verdad, tenemos que ver eso. Sinceramente estos dos últimos días no estuve al tanto de esto. Es algo que hablaremos con Mario (Lugones , ministro de Salud)", señaló a LN+.

El sitio oficial de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sostiene que "lo producido por el impuesto (PAIS) será utilizado para financiar programas a cargo de ANSES y PAMI; obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional; y prestaciones a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados".

El PAMI recibe un 28% de la recaudación del impuesto PAIS, monto que dejará de percibir a fin de año cuando se quite el tributo. También se financia con el aporte de los afiliados y de los trabajadores en relación de dependencia, y a través de la asignación de partidas presupuestarias y otros impuestos específicos.

Embed Caputo dice que solo el 11% de los jubilados son pobres, que los que cobran poco se jodan porque no aportaron y que en este gobierno le ganaron a la inflación por 20 PUNTOS.



Dillom se quedó corto aquella noche. pic.twitter.com/9XQbHP0xda — Marian Herrera (@marianherrrera) December 5, 2024

El Gobierno no anunció un reemplazo para este financiamiento, que representa unos $1.000 millones. "El Impuesto PAIS es un impacto importante, porque era parte de una ley que decía que una parte iba al PAMI. Eso no se prorrogó, para darle un beneficio más a los importadores, y eso hace que ingrese menos plata", señaló la extitular del PAMI y diputada nacional de Unión por la Patria, Luana Volnovich.

También rechazó que el programa de medicamentos gratuitos sea "imposible de pagar", como afirma el oficialismo, ya que se garantizó durante los cuatro años de su gestión y "se terminó con “un superávit de 250.000 millones de pesos", según señaló a la AM 750.

En otro tramo de la entrevista de este jueves con LN+, Caputo aseguró que solo 11% de los jubilados son pobres. "Yo te hablo de los números oficiales y me tengo que ajustar a eso. La sensación que uno puede tener de que hay más o menos, bueno, eso no deja de ser una sensación. Yo me tengo que guiar por las cuentas nacionales y las cuentas públicas", sostuvo.

Sin embargo, los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) señalan que, durante el primer semestre de 64 años, un 4% de las personas de 65 años o más eran pobres indigentes y un 35,6% eran pobres no indigentes, lo que deja a un 29,7% de jubilados debajo de la línea de pobreza.