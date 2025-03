La CGT confirmó un paro general por 24 horas para el 10 de abril.

En tal sentido, repudió la agresión contraPablo Grillo, quien permanece internado tras sufrir una brutal represión policial en los alrededores del Congreso: "Vamos a, seguramente, recibir para darle nuestro apoyo y acompañamiento a quien está pasando un momento muy duro, que es la familia y especialmente el papá de Pablo Grillo, quien fue brutalmente agredido por las fuerzas de seguridad federales".

En tanto, detalló la agenda de actividades de la central obrera. "Vamos a acompañar la marcha de los organismos de los derechos humanos porque nos sentimos parte de esa lucha por memoria, verdad y justicia el 24 de marzo. El 27 de marzo vamos a reunir a todas las regionales del país y el 1° de mayo vamos a movilizar toda la CGT", expresó.

Héctor Daer - CGT Héctor Daer, secretario general de la CGT.

También, Daer expuso cuáles son los pedidos de la CGT a la administración de La Libertad Avanza: "Los motivos del paro son exigir la libertad para negociar paritarias libres y homologadas, aumento de emergencia a los jubilados, plantear un apoyo a la discusión que se va a empezar a dar en el Congreso sobre la actualización del bono de $70 mil a los jubilados, repudiar la represión policial, volver a discutir las asignaciones familiares y generar un programa de defensa del sector productivo e industrial de la Argentina".

"No puede ser que tengamos un efecto dominó por causas macroeconómicas y por la apertura indiscriminada de la Argentina", aseveró en esta línea.

Por último, cuestionó la parálisis de la obra pública que dispuso el Gobierno: "Exigimos que vuelva a reabrirse la obra pública. Hay un montón de obras que están en un 80% o 90% y han sido paralizadas por una decisión política. Es más perjudicial dejarlo parado que poder terminarlo. En muchos casos, son viviendas que son la forma de acceder de los sectores populares, tanto trabajadores como los sectores más vulnerables de la Argentina".

El Gobierno cargó contra el paro general de la CGT

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó el paro general que anunció la CGT. "El pasado que nadie quiere anunció un paro que tampoco nadie quiere. Fin", escribió en sus redes sociales.

Asimismo, previamente, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni apuntó contra la central obrera y aseguró: "Es el gobierno que más rápido sufrió un paro nacional, a los pocos días de la asunción, (las medidas de fuerza) son para defender intereses propios, nada amerita un paro".

Manuel Adorni tuit paro CGT La publicación de Manuel Adorni.

Cómo funcionará el transporte público durante el paro general de la CGT

La Unión de Tranviarios Automotor (UTA), encabezada por Roberto Fernández, confirmó que los choferes de colectivos adherirán a la medida dispuesta por la central obrera.

"La UTA apoya lo que propuso la CGT para el paro general porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe; hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de 2 millones, hay un aumento de inflación interanual de un 15 por ciento", sostuvo Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA.

Los sindicatos ferroviarios La Fraternidad, representado por Omar Maturano, y Unión Ferroviaria, por Sergio Sasia, confirmaron su adhesión por lo que ese día no habrá servicio de transporte para moverse en el AMBA.