Martín Menem aseguró que los audios con su voz son falsos: "Hay inteligencia artificial atrás"

El presidente de la Cámara de Diputados se defendió de las acusaciones. "El audio no es verdadero. Yo tengo mil defectos, pero hay una virtud que yo sostengo y es la paciencia, la tranquilidad, la no violencia", advirtió.

"Están buscando por dónde pegar. Hasta a mi hijo le mostré el audio y me dijo: 'papá, esa no es tu voz'. No solamente hay audios. Hay videos, hay mucha inteligencia artificial atrás. El que me conoce sabe que lo único que no quiero es tener problemas dentro del recinto", agregó Menem.

Los escandalosos audios de Martín Menem a los diputados de La Libertad Avanza: "Los quiero puteando"

El titular de la Cámara baja, Martín Menem, le pidió a los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que estén "a los gritos" y "puteando" durante toda la sesión y les indicó que no quería "nada pacífico", según reveló Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10.

Así surgió de los mensajes y audios filtrados del grupo de difusión que el bloque oficialista tiene en WhatsApp, los cuales se difundieron este miércoles por la mañana mientras los legisladores se encontraban en pleno debate. En ellos, Menem les advirtió que sería "la sesión más importante de los últimos 20 años".

"Van a ser parte de la historia. Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia", les ordenó. También les envió más indicaciones a través de un mensaje de voz. "En todo momento, cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio", sostuvo.

"Que me discutan. Yo les voy a decir que no, que no es momento, que discutan con el reglamento. Pero griten. Ténganlos siempre, en todo momento. Pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando. Nada de algo pacífico, eh", agregó.