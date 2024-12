Jubilados marcharon en reclamo por los cambios en la cobertura de medicamentos

“A mi PAMI me daba los medicamentos para el corazón y diabetes, todo eso implica cerca de $40.000. Todo lo que están haciendo es un genocidio”, explicó Raúl en diálogo con La Mañana por C5N.

“Hace tres meses que tengo que pagar estos remedios. Pero también tenemos los problemas de los medicamentos oncológicos, estamos detrás de una compañera que tiene un cáncer de hígado y que le hicieron la vida negra. Tuvo que hacer un amparo y aún así no se los entregan”, relató la problemática de otras personas.

Movilización de jubilados 4 de diciembre

La convocatoria fue hecha por la organización Jubilados Insurgentes, por “la inmediata restitución de todos los medicamentos anulados por este gobierno que condena al hambre y la miseria a toda la clase obrera, y al genocidio de los jubilados”, reza el comunicado de la agrupación, publicado en redes sociales.

El Gobierno recortó la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, y quedó restringido a quienes ganen menos de $388.500, pero deberán realizar un trámite de inscripción. “Adicionalmente a todas las coberturas que tenemos seguiremos garantizando el acceso total a medicamentos mediante el subsidio social para todos aquellos que realmente lo necesiten”, señaló la obra social en un comunicado. Si bien el parte lo aclara, los jubilados que deseen mantener este beneficio deberán realizar la inscripción en la página web del PAMI.

“¿Cómo no me voy a movilizar con este genocidio que están haciendo con los jubilados? Primero nos matan de hambre porque no nos dan lo que corresponde, ahora nos quieren matar sin la medicación. ¿A vos te parece que no estamos para movilizarnos? Me parece que no hay que quedarnos calladitos la boca y convocar a toda la sociedad que nos respalde, porque todos vamos a terminar siendo jubilados”, se preguntó Gloria angustiada.

Embed - PROTESTA de JUBILADOS en TODO el PAÍS por la QUITA de MEDICAMENTOS GRATUITOS

En ese sentido, se sinceró y consideró que no se siente respaldad por la sociedad: “Creo que hoy tienen que salir a la calle, pero en forma unánime porque todo somos jubilados de alguna y otra manera. Yo soy una trabajadora que hoy estoy en esta circunstancia. Hace rato que muchos remedios que eran del 100% ahora bajaron al 50%”.

Tras una hora de manifestación pacífica, lamentablemente como ocurrió en otras ocasiones, se vivieron momentos de tensión entre los protestantes y la Policía de la Ciudad, quienes llegaron para armar un cordón con escudos para evitar que la manifestación se traslade a la calle y sea solo sobre la vereda.

"Vení a pegar, tengo cáncer, pero voy a luchar por mis nietos y mis hijos. No tiene vergüenza, nos cagan a palos", le gritaba una jubilado a los efectivos mientras otros intentaban evitar algún tipo de agresión, pero que terminó con un breve enfrentamientos de la Policía donde avanzaban contra los jubilados con empujones y gritos. También se sumó un grupo de Infantería para controlar el reclamo de los jubilados.

Protesta de jubilados: protestas por el recorte de medicamentos en todo el país

Más allá de la protesta que se está realizando en la sede central de PAMI en el barrio de San Nicolás, también hubo miles de concentraciones en Jujuy, La Plata, en Caleta Olivia, Rosario, Bariloche, Córdoba y Mar del Plata, entre otros.

“Esto que estamos viendo acá, se está viviendo en todo el país. Se anunció el domingo que nos quitaban los medicamentos y el lunes ya se puso en marcha. Nunca hemos visto una acción tan rápida”, remarcó Nora, una de las organizadoras de la marcha ante los micrófonos de C5N.

Otra jubilada consideró que “nos toman como rehenes porque estamos viejos, nos denigran, nos humillan a que ahora tenemos que sufrir dolores”. “Vinimos a defender lo nuestro”, sostuvo.

protesta jubilados.jpg

Pero los cientos de jubilados que se concentraron para protestar no son solo aquellos afectados, sino también que otros se solidarizan por la situación y acompañan la acción. “Yo no cobro la mínima, pero vengo a solidarizarme por todos ellos porque estoy en el área de salid y se lo que salen los medicamentos, y tener que elegir en una farmacia cuál comprar y cuál no por el precio es un genocidio”, indicó Cristina investigadora del Conicet jubilada.

“Yo no tengo una jubilación mínima y por suerte no tengo problemas graves de salud, por lo tanto mi presencia es por solidaridad para aquellos que sí la están pasando muy mal. Lo que están haciendo con los jubilados es macabro, agarrándoselo con los más débiles.