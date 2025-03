Wanda Nara confirmó el romance de la China Suárez con Maxi López: "Hace meses..."

La mediática Wanda Nara confirmó el romance de Eugenia "China" Suárez con Maximiliano López y el escándalo con Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en el que ya está claro que no quieren hacer más que lastimarse mutuamente.

Esta información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Desayuno Americano, donde expresó: "Wanda me escribió después de la información que dí. Wanda confirma el romance de Maxi López con la China Suárez. 'Yo lo sabía por Maxi, pero yo no conté nada. Lo sé hace meses', me dijo". Esto generó un nuevo escándalo con Mauro Icardi, ya que es su actual pareja.