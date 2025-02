En medio del escándalo cripto, Luis Caputo buscó tranquilizar al mercado: "Este Gobierno no cambiará el rumbo"

En una publicación en su cuenta de la red social X, Caputo citó un análisis de Goldman Sachs que marcó la "significativa consolidación fiscal desde que asumió el presidente Javier Milei" y ratificó la dirección del Gobierno: "Cuando los sólidos fundamentales económicos no cambian, los ruidos eventuales de la coyuntura suelen ser vistos por los más experimentados como una oportunidad. Spoiler: este gobierno jamás va a cambiar el rumbo".

La publicación del titular del Palacio de Hacienda se produjo en el marco de las vacilaciones en las acciones argentinas en Wall Street, luego de que Milei promocionara la criptomoneda $LIBRA en su cuenta de la red social X y desatara un escándalo.

Por otro lado, Caputo realizó el posteo después de que este lunes destacara la prevalencia de los ingresos sobre los gastos del Estado durante el primer mes del año: "Yendo a lo verdaderamente importante para la gente, en el mes de enero registramos un superávit primario de 2.434.865 millones y un superávit financiero de casi 600.000 millones".

"Esto, habiendo eliminado impuestos y aranceles", reiteró sobre la postura de la administración de La Libertad Avanza acerca de los tributos.

Luis Caputo desligó de responsabilidad a Javier Milei tras el escándalo cripto

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a bancar al presidente Javier Milei, tras el escándalo cripto que provocó el mandatario tras promocionar el token $LIBRA, que tuvo un ascenso meteórico y posterior descenso, dejando millones de pérdidas en inversores y expresó: "Pongo las manos en el fuego por el Presidente, voy a la guerra con él".

En una entrevista en A24, el titular de la cartera económica fue una de las primeras voces oficiales en referirse al criptogate y deslindó de toda responsabilidad al jefe de Estado: "No fue un acto de Gobierno, es algo que hizo el presidente de su cuenta personal. No hay fondos públicos". Además, agregó: "No hubo ni dolo, ni delito ni corrupción".

En el mismo sentido, el funcionario recalcó que "no hubo ningun delito, hubo un error del Presidente y actuó en consecuencia. Asunto terminado". Así, continuó su defensa: "Difundió un proyecto que pensó que era pro Argentina, como lo hace muchas veces. El beneficio personal está fuera de discusión. No está en duda la honestidad del Presidente".

En un momento habló del mundo cripto y se refirió como un "mundo de timberos y de recontra especialistas". "Es muy difícil de entender. Yo tampoco entiendo de cripto, no sé si es un tema generacional. Es muy específico, más de nerds, más chicos. En general, son del exterior. No afectó a la sociedad argentina, a la gente localmente", agregó.