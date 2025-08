El golpe de las importaciones a los productores agropecuarios: "Estamos trabajando a pérdida, ya ni siquiera para empatar"

Las fuerzas productivas del país no pueden hacer frente a los precios de la mercadería extranjera mientras ven a sus costos aumentar sin freno por la inflación en dólares. Qué ocurre con los precios entre el campo y el consumidor final.

La impetuosa apertura de importaciones de parte del gobierno de Javier Milei golpea duramente a las fuerzas productivas del país, que no pueden hacer frente a los precios de la mercadería extranjera mientras ven a sus costos aumentar sin freno por la inflación en dólares. "Estamos trabajando a pérdida, ya ni siquiera para empatar" , lamentó Pedro Manzano , productor agropecuario del Valle de Uco, en Mendoza .

"Nuestros representantes nos están viendo por el piso y nos siguen pateando a todos los productores que hoy día están perdiendo la producción. Se perdió zapallo, zanahoria, tomate, ¿ahora van a dejar que se pierda toda esta producción de cebolla?", planteó en redes sociales.

Ya en diálogo con Néstor Dib en Mañanas Argentinas, el productor expresó este domingo: "Yo ya venía mostrando producciones anteriormente, con el tomate había pasado que por la importación que hacía el Gobierno nacional, automáticamente los productores se quedaron sin venta a las fábricas, porque les convenía traer el tomate importado, la pasta terminada y no comprarle a los productores locales".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro Manzano (@pedromanzano.ok)

"En mi caso, regalamos más de 2 millones de kilos de tomate. Son más o menos entre 15 y 20 hectáreas. Otros productores regalaron lo que pudieron y como tenían que desocupar las tierras, porque son alquiladas, tenían que pasar rastra, arar y dejarle al dueño la tierra lista para el siguiente año. Esos productores ya están trabajando en la siguiente producción, que es el ajo, pero sin plata en el bolsillo. Entonces, el ajo no va a salir con la calidad que nosotros queremos", anticipó.

En cuanto al zapallo, apuntó nuevamente contra los intermediarios, quienes "hacen mal las cosas". "Ofertaban de $20 a $40 por kilo, que es un valor para directamente dejarlo en el terreno, que muchos lo hicieron, porque no hay consumo y al decir que van a abrir las importaciones nadie quiere comprar nada", precisó.

"Hace unos días mostré el de la cebolla porque me pareció que lo que ofrecían, de $2500 a $3500 por la bolsa de 18 kilos era muy bajo. Capaz te hacen embolsar, preparar la carga y después dicen 'no, no te voy a comprar'. El productor, de los $3500 tiene que contabilizar la bolsa, la embolsada y descolada de la misma cebolla, se le van más o menos $1500 y le quedarían solo $2000", remarcó.

Consultado sobre el motivo de la brecha entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor, señaló que "dicen que los precios son por la logística: de la finca al supermercado hay 7, 8 kilómetros en mi casa". "Con el zapallo estaba en la finca a $50 y en el supermercado a $500", añadió.

"Dicen que 'están trayendo de otros países porque los productores no bajan los costos'. El tema es que nosotros ya tenemos los costos muy dolarizados y estamos trabajando a pérdida, ya ni siquiera para empatar. Tenemos tarifas e insumos dolarizados", concluyó Manzano.