Carlos Melconian apuntó contra Javier Milei y Luis Caputo: "Este Gobierno no tiene plan económico"

Melconian aseguró que Milei y Caputo "no tienen plan económico".

El economista Carlos Melconian aseguró que el Gobierno no tiene "un plan económico" , indicó que se tratan de "soluciones a corto plazo" y calificó de "absurdo" el plan de una dolarización.

“Este gobierno no tiene plan. La compra de dólares no resolverá el problema de las reservas si no hay un plan que le de estabilidad al sistema financiero y cambiario. El modelo actual está basado en soluciones a corto plazo que más tarde o temprano se pagarán caras”, advirtió en una entrevista difundida por YouTube, en la que explicó que, ante la falta de una planificación, se volverá a caer en un endeudamiento.