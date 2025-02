Domingo Cavallo le respondió a Javier Milei tras el despido de su hija de la embajada de la OEA

El exministro de Economía recordó una entrevista televisiva que realizó en 2023 en la que había apoyado al líder de La Libertad Avanza. "Para que no se distorsione mi posición antes de la elección", expresó.

El exministro de Economía Domingo Cavallo le contestó a Javier Milei luego de que el Presidente despidiera a su hija como embajadora ante la Organización de Estados Unidos (OEA) y pidió que "no se distorsione" su postura.

En una publicación en su cuenta de la red social X, Cavallo recordó una entrevista que brindó a TN, en la que apoyó a Milei de cara al balotaje que protagonizó el líder de La Libertad Avanza con el excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. "Para que no se distorsione mi posición antes de la elección" , agregó el exministro de Economía en el posteo.

"Massa es la continuidad y Milei el cambio. Anteriormente no me pronuncié ni por Bullrich, Milei o Rodríguez Larreta porque ellos se movían en la misma dirección y pertenecían al mismo espacio de ideas, especialmente Bullrich y Milei, pero se estaban agrediendo demasiados unos con los otros. Gane quien gane van a tener que colaborar y trabajar juntos porque sino no van a poder proveer de gobernabilidad y resolver los problemas", había expresado Cavallo en la entrevista que concedió.

En tanto, había manifestado su apoyo al libertario antes del balotaje que se desarrolló en 2023: "No tengo duda de que el que puede producir el cambio en la dirección necesaria es Milei. Lo voy a votar y voy a tratar de ayudarlo a que pueda llevar adelante sus ideas".

Domingo Cavallo Domingo Cavallo, exministro de Economía. Télam

El despido de la hija de Domingo Cavallo de la embajada de la OEA

El presidente Javier Milei echó este lunes a Sonia Cavallo, la hija del economista Domingo Cavallo, de su puesto como embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), horas después de dar una entrevista televisiva en la que calificó al exministro de Economía como "impresentable".

Así lo confirmó este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de redes sociales. "Por decisión del Presidente de la Nación, Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA", anunció. La ahora exfuncionaria, que vive hace más de 10 años en Estados Unidos, había sido designada en mayo.

"Sonia Cavallo no pertenecía al Servicio Exterior de la Argentina. Llegó a ser embajadora ante la OEA por la excelente relación que había, al comienzo del mandato de Milei, entre el exministro y creador de la convertibilidad y el propio Presidente", recordó el periodista Marcos Cittadini en De Una por C5N.

"'El mejor ministro de Economía de la historia', así lo había llamado Milei, y ahora dice que es 'impresentable'. Por detrás hay una serie de diálogos que tuvieron, y el exministro de Economía hace un tiempo viene presionando en su blog para que se produzca una devaluación", agregó.

Los cruces por la política económica, que se venían profundizando en los últimos meses, decantaron este lunes en la salida de Sonia Cavallo. Fuentes oficiales admitieron a Infobae que la continuidad de la funcionaria era "insostenible" debido a las constantes críticas de su padre hacia el Gobierno.

Horas antes, durante una entrevista en A24, Milei calificó al exministro de "impresentable", aseguró que durante su gestión no hubo "equilibrio fiscal" y destacó que en esta nueva etapa no se necesitó "una hiperinflación". En ese sentido, afirmó que su programa económico es "muchísimo más exitoso que la convertibilidad" y señaló que "no vamos a devaluar de ninguna manera".