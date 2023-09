ANSES tomó otra decisión importante para los jubilados: de qué se trata

La noticia refiere a uno de los trámites que tiene la entidad para que quienes no tienen los 30 años de aportes reglamentarios para jubilarse puedan hacerlo mediante el pago de una moratoria previsional.

Qué es el Plan de Pago de Deuda Previsional de ANSES

La ley 27.705, el Plan de Pago de Deuda Previsional fue sancionada el 28 de febrero y reglamentada el 30 de marzo. La norma establece un plan de pago para las personas que tienen la edad para acceder la jubilación, pero no poseen 30 años de aportes.

Plan de Pago de Deuda Previsional para personas que ya tienen la edad para jubilarse : para que las argentinas y argentinos que no llegan a cumplir los 30 años de aportes requeridos, puedan saldar su deuda y acceder al derecho a su jubilación

: para que las argentinas y argentinos que no llegan a cumplir los 30 años de aportes requeridos, puedan saldar su deuda y acceder al derecho a su jubilación Nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadoras y trabajadores en actividad: para que las argentinas y argentinos que les faltan hasta 10 años para cumplir la edad jubilatoria, puedan comenzar a regularizar sus aportes

ANSES entregó la jubilación 250 mil con Plan de Pago de Deuda Previsional

En el marco de un encuentro con más de 350 adultas y adultos mayores, la directora ejecutiva de ANSES, María Fernanda Raverta, junto al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, entregaron la resolución de la jubilación número 250 mil con Plan de Pago de Deuda Previsional en el Parque Municipal de Lomas de Zamora.

Estuvieron acompañados por la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la intendenta interina local, Marina Lesci.

Qué dijo Fernanda Raverta tras la entrega de la jubilación

La directora de ANSES explicó: “En ANSES trabajamos con la ilusión de querer ver crecer a los hijos de la Argentina felices, con oportunidades y proyectos porque, para nosotros, eso es la política; trabajar con amor, esfuerzo y poniéndose en el lugar del otro”.

“Con esa convicción es que, cada vez que una vecina o vecino entra a nuestras oficinas, ya sea un chico que quiere estudiar y viene por una beca Progresar, una persona que se quedó sin trabajo, una madre de la AUH o alguien que pierde a un ser querido y necesita una pensión, nos ponemos en su lugar", indicó Raverta.

"Por eso defendemos al Estado, porque es quien acompaña a los argentinos durante toda su vida. No reemplaza el esfuerzo, pero lo pone en valor. Como en esta ocasión, jubilando ya a 250 mil personas que trabajaron toda su vida y hoy inician una nueva etapa para concretar sus sueños pendientes", agregó la titular del organismo previsional.

Además, destacó que “ya se jubilaron 200 mil personas gracias al Plan de Pago de Deuda Previsional, una ley que no votaron todos los diputados, porque muchos creen que ustedes no se la merecen por no contar con los 30 años de aportes, pero esa responsabilidad no era de ustedes, sino de sus empleadores".

"Si tenemos 200 mil jubilaciones con esta ley, también es porque desde Anses hicimos un esfuerzo enorme trabajando para que cada uno tenga lo que le corresponde, porque creemos que el Estado tiene que darles esta jubilación", afirmó.