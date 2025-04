No es Di María: jugó con Messi y Cristiano Ronaldo y su presencia en Chile captó la atención de todos

"El pádel me salvó del pozo donde había caído", aseguró a As Chile. "He jugado con Cristiano, con Messi, y hay pocos en esa lista que tuvieron ese privilegio. Eso te da un orgullo y una satisfacción enorme. Ahora, en el pádel, estar rodeado de los mejores, no puedo estar más contento", sostuvo.

Garay no solo juega al pádel, sino que recientemente abrió su propio club en Madrid y, según contó, "le está yendo mejor de lo que esperábamos". "Un día me invitaron a jugar y me empezó a gustar, empecé a ir a clases y me lancé a hacer un club de pádel. Soy apasionado a full y estoy disfrutando muchísimo", afirmó.

La carrera de Ezequiel Garay

El exdefensor Ezequiel Garay nació en Rosario, Santa Fe, el 10 de octubre de 1986. Debutó en Primera División con la camiseta de Newell's en 2004 y, gracias a sus buenas actuaciones, dos años después dio el salto a Europa. Pasó por el Racing de Santander, donde anotó 10 goles, y después fue fichado por el Real Madrid.

En julio de 2011 llegó al Benfica, donde se consolidó como titular y capitán y ganó cuatro títulos en tres años. De allí pasó al Zenit de San Petersburgo; jugó dos temporadas y obtuvo tres títulos. En 2016 fue fichado por el Valencia, club en el que se retiró en 2021 después de arrastrar una lesión que le impedía pisar con normalidad.

En paralelo, tuvo una importante carrera con la Selección argentina. Antes de ser convocado a la mayor ya había jugado el Mundial Sub 17 de 2003 y ganado el Mundial Sub 20 de 2005. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, jugó la Copa América 2011 y 2015, y fue subcampeón en el Mundial de Brasil 2014.

"La única final de torneos importantes que no jugué fue la Champions, después estuve en todo, pero lo de Brasil 2014 quedará para siempre. Eso sí, nunca me imaginé que mi carrera iba a ser como fue. Jugar unos Juegos Olímpicos y ganarlos, todo lo que pasé en mi carrera y lo que me quedó ahí de conseguir no lo imaginaba nunca", aseguró Garay.