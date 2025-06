Marcelo Gallardo habló del pase de Franco Mastantuono a Real Madrid: "Hay que dejar que..."

"Hay que dejar que las cosas que ya pasaron queden de lado y apostar a que el equipo y Franco estén lo más naturalmente posible viviendo este acontecimiento deportivo. Ese es el foco. Veremos cómo continuamos pero es fundamental tener esa conciencia", agregó en esta línea.

Marcelo Gallardo X (@RiverPlate)

En tanto, el Muñeco se refirió a cómo administrará los sentimientos de Mastantuono de cara a sus últimos partidos en River. "Lo voy a gestionar como lo vengo haciendo: como alguien que tiene deseos de jugar al fútbol. El chico tiene ese deseo. Muestra sus ganas de jugar. No hay que desgastarse en eso. Es un jugador que si está bien jugará, y si no, no. No es tan complejo. Eso es lo que viene de afuera. No hay tanto drama para hacer", marcó.

Por otro lado, analizó la previa del partido contra Urawa Red Diamonds: "Hemos evaluado muy bien al equipo que enfrentaremos. Es un equipo apretado, que intenta tener transiciones rápidas. Defiende con mucha gente y tiene transiciones rápidas que pueden sorprender. Posiblemente, las cosas cambien durante el trámite del partido, pero observamos un equipo aplicado y preparado para contragolpear".

El pase de Franco Mastantuono a Real Madrid

Tras varias idas y vueltas, finalmente Real Madrid oficializó la incorporación de Franco Mastantuono, la joya de River de 17 años. De acuerdo con lo informado en el sitio oficial, se incorpora por seis temporadas después de jugar el Mundial de Clubes.

En un texto difundido en las redes oficiales del club, desde el Merengue anunciaron: "El Real Madrid C. F. comunica que Franco Mastantuono será jugador de nuestro club durante las próximas seis temporadas, desde el 14 de agosto de 2025 hasta el 30 de junio de 2031".

Luego, hablaron sobre la carrera del joven futbolista y comentaron: "Mastantuono se formó en la cantera de River Plate entre 2019 y 2024, y ha formado parte del primer equipo en la pasada temporada 2024-2025. En febrero de 2024, se convirtió en el goleador más joven en la historia de River Plate, equipo con el que ha ganado una Supercopa de Argentina".

"A sus 17 años, también es el jugador más joven en jugar un partido oficial con la selección de Argentina en toda su historia", describieron sobre el récord que batió, cuando vistió la camiseta nacional en el partido de Eliminatorias contra Chile.