El piloto argentino había participado de un podcast en el que dejó polémicas declaraciones sobre el país vecino. “A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo”, explicó.

"No quise ofender a nadie. Amo Uruguay", aseguró en redes sociales

Franco Colapinto pidió perdón por las polémicas declaraciones que pronunció durante un podcast donde aseguraba que Uruguay “es una provincia argentina” . “A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo”, explicó.

El argentino se metió en la polémica sobre si el mate es argentino o uruguayo : redobló la apuesta asegurando que no inventaron nada y que “se copiaron todo”. “Yo les voy a explicar una cosa. Uruguayos hay muy pocos, no sé bien la población. ¿Tres millones? O sea, Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina … Acá está Cavani (dijo, sobre la imagen del delantero uruguayo en un termo). Cavani jugando en Boquita, el chabón es argentino ya, habla argentino, es todo argentino”, sostuvo en una charla con NudeProject.

Ahora, en un gran revuelo que generó, el pilarense recurrió a sus redes sociales para pedir unas sentidas disculpas. “Che, quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda… ¡era un podcast divertido entre amigos!”, aseguró y aclaró: “A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo”.

colapinto uruguay.jpg

En el mismo tuit, el piloto de Alpine sostuvo que no quiso “ofender a nadie” y explicó que sus comentarios los esbozó luego que Bruno Casanovas y Alex Benlloch lo “estaban boludeando con las milanesas mate empanadas y me prendí”. “Amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”, concluyó.

Colapinto y el filoso comentario sobre los rumores que lo acercaron a Racing Bulls

El piloto argentino Franco Colapinto también habló sobre su presente en Alpine y los rumores que surgieron respecto a su posible arribo a Racing Bulls. Siguiendo su línea de no tener frenos a la hora de hablar, aseguró que está ligado al equipo francés y se alejó de Red Bull.

En una distendida charla con Bruno Casanovas y Alex Benlloch, el pilarense aseguró que es piloto de Alpine y “tengo contrato con ellos”. “Estoy trabajando ahí y espero una oportunidad en ese equipo. Hicieron un esfuerzo muy grande por tenerme, si se durmieron los otros boludos (Racing Bulls) ya es tarde...ja”, indicó.