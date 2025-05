Escándalo en el PAMI: denuncian sobreprecios de hasta "8 veces el valor original"

En tal sentido, el comunicador explicó el paso a paso que se encuentra bajo investigación: "Primero aparece un pedido del prestador, que solicita una autorización urgente. Luego, la seccional local del PAMI lo envía a la sede central, quien autoriza la excepcionalidad. A partir de eso, el proveedor tiene 48 horas. Con esto se justifica algo que te tienen que cobrar 10, te lo cobran 70. Es decir, 7 u 8 veces más del valor original de esa prestación. No hay licitacion en la compra y se genera el sobreprecio".

Durante la emisión de Minuto Uno, Lerner aclaró que "había 7 u 8 pedidos de urgencia por día y cuando se pusieron a revisar no existía tal cosa, era más parecido a estudios de rutina". A partir de este punto, comenzaron los cambios: "Empezaron a rechazar pedidos y pasó a ingresar uno por semana. Había un abuso para generar una caja con esas maniobras. Todo consta en la denuncia de Viviana Aguirre".

La reacción de Guillermo Francos: "No me preocupa hasta que no haya una condena"

guillermo francos diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desestimó la denuncia por coimas en el PAMI que presentó la exfuncionaria Viviana Aguirre, de quien deslizó que "no es una persona que está enfocada", y afirmó que el tema no le preocupa "hasta que no haya una condena".

Durante una entrevista con La Mañana por C5N, Francos desestimó la presentación y comparó las "denuncias anónimas" con los videos "creados con inteligencia artificial". "Si hay denuncias penales, hay que esperar que tengan resultado", sostuvo.

"Yo sé que hay una señora que dice que es diputada, que de hecho no lo es; ha estado en una lista de La Libertad Avanza como candidata, pero ella se presenta como diputada. Ya cuando una persona dice que es diputada y no lo es, no está claro si ella está muy bien equilibrada emocionalmente", señaló respecto a Aguirre.