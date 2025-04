Franco Colapinto actuó para una marca de ropa y se volvió viral: "La primera vez que voy preso"

Por su parte, el policía le preguntó al pilarense qué trasladaba en el auto que conducía, a lo que el deportista respondió: "Esto es lo que crees que es. No se puede fotos". En ese momento, el agente le preguntó el precio y Colapinto le contestó: "No te lo puedo decir eso, todavía. Pero si me sacas la multa capaz podemos negociar un poquito".

En tanto, en la publicidad, el policía detuvo a Colapinto, quien pidió conducir el patrullero. "¿Me pueden dejar manejar a mí? El agente no pasa de 50. Es muy despacio. Vamos a llegar pasado mañana a la comisaría así", señaló. Por último, el video concluyó con la leyenda "coming soon", que traducido al español es "próximamente".

En tal sentido, en el posteo que publicó con el video, el piloto bromeó: "Me llevaron preso por primera vez.. manejé muy rápido en Monza, me hicieron un par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia no manejo nunca más. Ciao".

Embed me llevaron preso por primera vez.. maneje muy rápido en monza me hicieron un par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia no manejo nunca más ciao pic.twitter.com/VQGGPjyrcJ — Franco Colapinto (@FranColapinto) April 6, 2025

Franco Colapinto probó el Alpine en Monza: subió las fotos, pero las tuvo que borrar

Ausente en el Gran Premio de Japón, el piloto Franco Colapinto se mostró donde estuvo y publicó en sus redes sociales girando en la monoplaza de Alpine durante un ensayo privado en el circuito de Monza, Italia.

El argentino estuvo utilizando un modelo de 2023, e ilusionó a los fans con la posibilidad de volver a competir en la Fórmula 1 y hacer finalmente su debut en el equipo francés. Sin embargo, minutos después tuvo que borrar su posteo.

De acuerdo a lo que se pudo captar en las redes, el pilarense está manejando en la pista rápidamente con un modelo de Alpine, en una prueba privada. En el ensayo, que formó parte de una jornada de pruebas privada, también participó Paul Aron, otro de los pilotos de reserva del equipo de Fórmula 1, quien tuvo su turno el sábado.

Las imágenes trascendieron luego de la tercera carrera que se diputó en Japón donde Colapinto no estuvo presente y los titulares, Pierre Gasly y Jack Doohan, tuvieron un fin de semana complicado en Suzuka, terminando en los puestos 13° y 15°, respectivamente.