Franco Colapinto no estuvo presente en el Gran Premio de Japón, pero sí fue furor en las últimas horas en las redes sociales , no solo por su posteo sobre una prueba en el circuito de Monza que luego borró, sino por sus polémicas declaraciones contra Uruguay. ¿Qué dijo?

El argentino estuvo como invitado en un podscat y fiel a su estilo no se privó a la hora de brindar sus pensamientos en ciertos temas y esta vez se refirió de manera polémica el país vecino y s e metió en la eterna discusión de si el mate es argentino o uruguayo y no perdonó.

Colapinto, afirmó que Uruguay es una “provincia argentina” y redobló la apuesta asegurando que no inventaron nada y que “se copiaron todo”. “Yo les voy a explicar una cosa. Uruguayos hay muy pocos, no sé bien la población. ¿Tres millones? O sea, Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina… Acá está Cavani (dijo, sobre la imagen del delantero uruguayo en un termo). Cavani jugando en Boquita, el chabón es argentino ya, habla argentino, es todo argentino”, sostuvo en una charla con NudeProject.

Embed "Uruguay":

Por los comentarios de Franco Colapinto sobre Uruguay pic.twitter.com/MdFX6Mp2Uf — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 7, 2025

“Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino. A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos. Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo”, aseguró sin tapujos, lo que despertó la carcajada de sus entrevistadores.

Colapinto y el filoso comentario sobre los rumores que lo acercaron a Racing Bulls

El piloto argentino Franco Colapinto también habló sobre su presente en Alpine y los rumores que surgieron respecto a su posible arribo a Racing Bulls. Siguiendo su línea de no tener frenos a la hora de hablar, aseguró que está ligado al equipo francés y se alejó de Red Bull.

En una distendida charla con Bruno Casanovas y Alex Benlloch, el pilarense aseguró que es piloto de Alpine y “tengo contrato con ellos”. “Estoy trabajando ahí y espero una oportunidad en ese equipo. Hicieron un esfuerzo muy grande por tenerme, si se durmieron los otros boludos (Racing Bulls) ya es tarde...ja”, indicó.

Embed Colapinto sobre los rumores de Racing Bulls:



“Estoy trabajando con Alpine y espero una oportunidad en ese equipo. Si se durmieron los otros boludos ahora es tarde”



JAJAJAJAJAJAAJ pic.twitter.com/9CCgFHPvQ6 — Tino (@TinoCLeclerc) April 6, 2025

El pilarense sigue a la espera de una oportunidad en la máxima categoría del automovilismo, aún más luego de que el australiano Jack Doohan no haya sumado puntos en ningún Gran Premio y se haya retirado en la carrera que se disputó en su país.