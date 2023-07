Enzo Fernández, sobre Qatar 2022: "Jugamos el Mundial para Messi"

Con 21 años, el mediocampista surgido de River logró el título más anhelado por cada futbolista: "La Copa del Mundo es pesada, es hermosa y es el trofeo más lindo de todos. Cuando sos chico siempre soñas con levantarla. En el momento estás presente pero no lo vivís tanto, me tocó que me dieran el premio al mejor jugador joven del Mundial y no podía creerlo".

Uno de los momentos de mayor adrenalina de la Copa del Mundo fue el triunfo 2-0 de Argentina sobre México, con goles de la Pulga y Enzo, tras la derrota con Arabia: "En el banco fue tremendo vivir el primer tiempo. Luego, entré y en la jugada que hice el gol, Leo Messi me dijo que me quede de apoyo y yo pensé en tirar el centro hasta que vi que me quedó la pelota de cara al arco y patee".

"Verme en Chelsea me da orgullo"

Enzo Fernández pasó en poco tiempo de Defensa y Justicia, a donde estuvo a préstamo de River, a brillar en el Millonario y luego un semestre a Benfica, de Portugal. Desde ahí, tras su gran tarea en Qatar 2022, fue comprado por Chelsea a cambio de 121 millones de euros (129 millones de dólares), la mayor cifra de la historia de la Premier League.

"Verme en Chelsea me da orgullo, soy la transferencia más cara de la historia de la Premier hasta ahora. Es una locura lo que se paga igual en el fútbol. Tomo con naturalidad el tema de jugar al fútbol, con la menor presión posible. No pienso en eso, aunque leo y escucho que creen que debo rendir en base a lo que pagaron, pero si me critican para destruir no escucho, a diferencia de las constructivas", aseguró Fernández.

