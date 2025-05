El dolor del nadador Matías Bottoni: sufrió una grave lesión cervical y no puede mover sus piernas

La joven promesa de 17 años estaba terminando su entrada en calor cuando chocó con otro competidor de forma involuntaria. Aseguran que puede mover los dedos de su mano izquierda, pero "debajo del pecho no hay noticias" y temen que no pueda volver a caminar.

Así lo relató su entrenador Gustavo D'Andrea: "Estábamos por hacer la partida e involuntariamente un nadador que estaba en el andarivel de al lado se sumerge y para poder salir de la pileta, se mete por debajo del andarivel cero . Yo no lo vi y Matías, que estaba arriba del cubo de partida, tampoco”.

"Matías se largó y a pesar de que intentó esquivarlo, no pudo, y cayó sobre la espalda de este nadador que estaba debajo del agua o subiendo”, agregó sobre la secuencia su entrenador en diálogo con C5N. “En otras oportunidades hubo golpes similares y no pasó nada, pero cuando lo sacamos del agua ya no podía mover las piernas ni los brazos. Nunca vi algo así en mis 35 años como entrenador”, lamentó D'Andrea sobre lo ocurrido.

El momento paralizó a todos los presentes en la competencia: fueron testigos del dolor de Matías. "Él estuvo consciente y contaba que no podía mover sus brazos ni sus piernas. Se lo inmovilizó de inmediato, lo llevaron a la sala de emergencia, donde se le hicieron controles de signos vitales y se empezó a tramitar su traslado. El estuvo lúcido salvo cuando lo indujeron para dormir y en la operación".

El nadador del Club Echesortu de Rosario debió afrontar una operación de urgencia para la cual debieron recaudarse alrededor de $60 millones a través de donaciones debido a su alto costo. Tras la intervención, permanece internado en terapia intensiva.

matias-bottoni El joven participaba del Campeonato Nacional en el Parque Olímpico

Cómo sigue el estado de salud de Matías Bottoni

Pese al desalentador pronóstico de los médicos, quienes señalaron que no podrá volver a caminar, desde la familia no pierden las esperanzas.

"Mati viene evolucionando bien. Comió, tomó agua y le sacaron varias vías que tenía en los brazos, además de los tubos que le habían puesto en la nariz", contó su papá, Luciano, en diálogo con Rosario3.

"Estuvo muy muy deprimido, incluso se levantó así y me dijo que no daba más, pero de a poquito le fuimos mostrando todo lo que está pasando afuera y ahí fue un cambio rotundo en su estado de ánimo. Nos dijo que él tiene ganas de pelear, tiene ganas de seguir por su vida", contó su papá emocionado.

Entre las buenas noticias se destacan que, después de la importante operación, Matías pudo volver a mover los dedos de su mano izquierda. "Del pecho para abajo no hay noticias, pero él está despierto y obviamente que los médicos nos dicen que falta un montón de camino por recorrer", indicó.

D'Andrea, por su parte, explicó: "El pronóstico de los medicos que lo vieron hasta ahora y luego de la operación era que posiblemente quede cuadripléjico. Después se empezaron a sorprender porque mueve los brazos y un poco las manos, aunque del tronco para abajo no puede mover nada. No se adelantan a nada, pero nosotros queremos tener fe".

"Esto es mío, espero que pueda desarrollarse y empezar una rehabilitación para poder manejarse en silla de ruedas. Tengo fe en que podrá recuperarse. Tenemos contactos de médicos y gente que nos fue contando sus experiencias, pero al tener una lesión medular, lo primero que te dicen es que no va a poder caminar pero sí mover a lo mejor algunas partes del cuerpo. Vamos día a día. Ayer pudo comer al mediodía y a la tarde, pero a la noche volvió a subir fiebre y está con dolor. Hay que esperar un poco más", comentó su entrenador.

La relación entre Gustavo D'Andrea y Matías Bottoni

La historia de Gustavo y Matías comenzó hace cinco años, cuando el joven se unió a la natación del club rosarino a sus 12 años. Es por eso que el entrenador siente mucho lo ocurrido. "Estoy intentando estar bien. Estuve hasta el domingo a la mañana en Buenos Aires y en contacto directo con él y su familia. Me quedé con él hasta que los papás llegaron desde Rosario. Me fui a Rosario por temas laborales, pero volví acá para pasar el fin de semana con él".

"Estoy con sensaciones encontradas, es compleja. Hay días en los que estoy bien y otros en los que estoy mal. Con fe pero sin evadir la realidad. Lo tengo desde la categoría menor... imaginate", contó D'Andrea.

matias bottoni Matías Bottoni, una de las promesas de la natación.

Además, el vínculo entrenador-alumno muchas veces va más allá de lo deportivo. Por ejemplo, Gustavo destacó la disciplina a nivel escolar. "Iba al colegio y decidió hacer el último año virtual para entrenar doble turno la myor cantidad de días posibles. Tiene de los mejores promedios en la escuela, en el verano estuvo en un mes en Italia, volvió y nos pusimos a entrenar", contó su entrenador.

Sobre Bottoni, Gustavo dijo que es "muy inteligente, súper tenaz y yo diría que hasta cabeza dura porque es de esos que dice que siempre iba a poder con todo, así que quiero creer que él va a poder pasar por esto". Enseguida agregó que es "muy aplicado, sabe de todo, es muy educado y también buen compañero".