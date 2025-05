Son canadienses y bromearon por los precios altos de Argentina: "¿Pagarías $19 por esto?"

En el comienzo del video se puede escuchar a los turistas reírse por la situación que estaban atravesando. Luego, una de los protagonistas pregunta: "¿Pagarías 19 dólares por eso?", a lo que agregó segundos más tarde: "Mira mi mano, mi mano es más grande que esta cosa".

Dentro del propio video, los canadienses escribieron "How expensive is Argentinian Patagonia in 2025", o "qué tan cara es la Patagonia argentina en 2025".

No es la primera vez que ocurre algo de este estilo. Ya sea argentinos en el exterior o extranjeros en la Argentina, la comparativa de precios es algo frecuente, sobre todo por los elevados costos de vida que hay en nuestro país respecto de otras naciones.

Las bromas de los canadienses por los precios altos de Argentina