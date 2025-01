Chiqui Tapia: "La Selección argentina va a seguir ganando títulos"

Durante una entrevista con Noticias Argentinas, Chiqui expuso su confianza en el cuerpo técnico y el plantel de la Albiceleste: "Estoy convencido de que el grupo actual de la selección seguirá ganando títulos. Estos chicos han demostrado que no tienen techo".

En tal sentido, Tapia resaltó la relación entre los hinchas y el seleccionado: "Estamos recuperando la esencia del fútbol argentino, que las familias puedan volver a la cancha, demuestra que hay un cambio no solo institucional si no que cultural, que es poder sacar los alambrados. Antes era muy común ver a las familias con la Selección y no con los campeonatos y eso está cambiando”.

Qué dijo sobre el Mundial 2030

Visita FIFA - Mundial 2030 Comitiva de la FIFA fue recibida por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, de cara al Mundial 20230.

La Copa del Mundo de 2030 será organizada por Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. Buenos Aires tendrá uno de los primeros partidos, por lo cual Claudio Tapia se encuentra con los preparativos para ese encuentro.

"El Mundial 2030 será una gran oportunidad. Aunque no se juegue todo en la Argentina, hemos asegurado partidos clave. Es un honor que nuestro país, junto con Uruguay y Paraguay, sea sede de un evento tan importante sin necesidad de competir con la infraestructura de otros países", aseguró el titular de la AFA.