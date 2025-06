"Me robaron la ilusión": la angustia de una damnificada del Procrear por la usurpación de viviendas de Patricia Bullrich

"Me anoté en el sorteo del Procrear. Tenía que pasar una serie de requisitos, como tener perfil crediticio para participar del sorteo", recordó la mujer de 52 años y divorciada que vio en la convocatoria "la posibilidad de acceder a un crédito".

Complejo habitacional Sagol en Avellaneda

Entre los puntos que debió cumplir para poder inscribirse detalló que tuvo que "presentar recibos de sueldo, contar con cinco años de residencia en Avellaneda y no ser propietario". "Era para trabajadores con capacidad de pago", explicó

Luego, continuó su relato en este proceso que llevó varios años: "Salgo sorteada el 23 de noviembre del 2023, me informan al día siguiente, me hicieron la verificación ambiental para corroborar que alquilaba y me citaron para presentar la documentación en la Municipalidad".

Sin embargo, cuando Javier Milei asumió la presidencia hubo un freno: "Desde la Municipalidad me dijeron que había que esperar la decisión de este Gobierno" para la entrega del departamento.

"Estos días me enteré por redes sociales que la ministra los va a entregar a las Fuerzas", comentó antes de quebrarse. "Sentís que te robaron la ilusión, pero no es la ilusión. Era la posibilidad de un crédito, no queremos que nos regalen nada, somos personas que trabajamos y que vamos a pagar lo que nos den", expresó angustiada.