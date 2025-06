Una exGran Hermano se hartó de las críticas por su higiene y desafió a un seguidor: "Vení y...."

La modelo ingresó en la casa de Telefe en la edición de GH 2025 y en la presentación jugó conque no se bañaba "muy seguido", de ahí los comentarios.

"Sé que cuando estaba en Gran Hermano me hice fama de que era sucia. Un día me llueven los comentarios de que tenía olor a p... y yo no había visto nada”, sostuvo la bonaerense y agregó: "Les juro que me lavo cinco veces por día. Es mi mayor pánico. Así que por favor dejen de preguntarme”.

Flor Regidor en X Redes Sociales

Después publicó un mensaje de un seguidor que intentó bajarle el tono a la polémica: “Hoy te crucé y debo admitir que tenés muy rico olor”. Mientras otros siguieron acusándola de olorosa ella respondió sin filtros: "Vení y olémela", y dio por cerrado el debate.