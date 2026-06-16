El informe nacional de junio de Proyección Consultores mostró que los bajos ingresos familiares se consolidan como la principal inquietud de los argentinos.

Crece la preocupación de la población por los ingresos y cae la imagen del Gobierno

La situación económica continúa siendo el principal factor de preocupación para los argentinos, según el último estudio nacional realizado por Proyección Consultores. De acuerdo con el relevamiento entre el 1 y el 7 de junio, el 50,9% de los encuestados señaló que su principal preocupación son los bajos ingresos personales y familiares. En segundo lugar aparece la inseguridad, con el 36,2%, seguida por la corrupción política, con el 33,5%, y la inflación, que se ubicó en el 31,8%.

El deterioro económico también se refleja en la percepción sobre la situación de los hogares. El 69,6% aseguró que su economía familiar empeoró o se mantuvo en una situación negativa durante los últimos meses, mientras que el 80,5% afirmó que la situación económica general del país empeoró.

A pesar de ese diagnóstico, las expectativas hacia adelante muestran un mayor optimismo. El 60,1% cree que su situación económica personal mejorará o seguirá siendo positiva en los próximos seis meses, mientras que el 65,5% considera que la economía del país evolucionará favorablemente en ese mismo período.

El Índice de Perspectiva Económica (IPE) se ubicó en 2,10 puntos, dentro de la zona de estancamiento, aunque registró una mejora respecto de mayo, cuando había alcanzado 2,01 puntos.

Otro dato relevante es el nivel de endeudamiento de los hogares. El 39,9% de los consultados reconoció haber pedido dinero prestado durante el último mes para afrontar gastos cotidianos , ya sea a familiares, bancos, entidades financieras o mediante tarjetas de crédito y plataformas digitales.

En materia electoral, el escenario aparece dividido. Ante una eventual elección legislativa nacional, Fuerza Patria reúne el 37,2% de la intención de voto, apenas por encima de La Libertad Avanza, que alcanza el 35,9%.

En una hipotética elección presidencial, Javier Milei lidera con el 38,1%, seguido por Axel Kicillof con el 32,9%. No obstante, en un eventual balotaje entre ambos, la diferencia se reduce al mínimo: el gobernador bonaerense obtendría el 42,5% frente al 42,4% del actual presidente.

PROYECCION - Estudio Nacional Junio 2026

En medio del escándalo de Adorni, cae la imagen del Gobierno

El informe de Proyección coincide con otros relevamientos recientes que registran un deterioro en la imagen presidencial. Según el Monitor de Aprobación Presidencial del observatorio Pulsar de la UBA, la aprobación de Javier Milei cayó al 37% en abril, el nivel más bajo desde el inicio de su gestión.

La baja en la aprobación contrasta con los indicadores de expectativa económica a futuro y refleja un escenario de creciente tensión entre las mejoras proyectadas por los encuestados y las dificultades que atraviesan actualmente los hogares.