Ley de Paridad de Género, una conquista para igualar la representación política

"Las luchas de las mujeres no son un relato, no son una quimera, son una realidad. No estamos acá haciendo ninguna fantochada, estamos aprovechando una oportunidad histórica para poder sacar la paridad que tanto pregonamos las mujeres que estamos en este recinto", expuso enfática la diputada peronista Graciela Camaño ese día en el Congreso.