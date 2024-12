Las 10 claves que hay que saber antes de comenzar a jugar a Marvel Rivals

marvelrivalsdoom-1620x800.jpg

Cuáles son las claves a saber antes de jugar Marvel Rivals

Pase algún tiempo en el campo de prácticas

Rivales de Marvel Lanzado con una plantilla considerable con 33 personajes desde el principio, puede resultar abrumador encontrar con qué héroes congenias. Las partidas son tan rápidas que descifrar lo que hace cada personaje también puede ser confuso. Tu mejor opción para encontrar un héroe que te atraiga es pasar un tiempo en el campo de prácticas primero. Aquí tendrás acceso completo a toda la lista y podrás entrenar con algunos muñecos robot. Solo unos minutos aquí te daremos un punto de partida antes de adentrarte en partidas en línea. De esta manera, no estarás tanteando completamente en la oscuridad sin ningún marco de referencia sobre cómo juegan los personajes. La mejor manera de aprender todas las complejidades es jugando una batalla real, por supuesto, pero entrar a ciegas hará que esa rampa de acceso sea más difícil.

Lee realmente tu perfil de héroe

Parte de conocer a todos los héroes es aprender su conjunto de movimientos, pero varios de ellos tienen habilidades pasivas que nunca presionarás un botón para activar, pero que aún así vale la pena conocer. En la pantalla de selección de héroe, puedes acceder al Perfil de héroe de cada personaje, que contiene un resumen sencillo de todas sus habilidades, activas y pasivas. Léelos antes de lanzarte a una pelea. Si estás probando a alguien nuevo, será la diferencia entre improvisar y tener algunas tácticas en mente sobre cómo manejar una pelea.

Aquí hay un resumen de las monedas

Rivales de Marvel es gratuito, lo que significa que obtiene la mayor parte de su dinero a través de microtransacciones. Ninguno de los héroes está bloqueado detrás de un muro de pago, pero los elementos cosméticos como disfraces, emoticones e intros destacados cuestan moneda. Hay dos monedas principales que tienen esencialmente el mismo valor. La moneda de oro se llama Lattice, que se puede se compra con dinero real, y el azul se llama Unidad, que se puede ganar jugando y completando desafíos. Lattice se puede cambiar 1:1 por Unidades, y 1 USD equivale a 100 Lattice. Solo puedes comprar Lattice en paquetes, lo que significa que es posible que tengas que pagar más para pagar algo más barato. Por ejemplo, podes comprar el Star-Lord Guardianes de la Galaxia, vol. 3 disfraz, que cuesta 1800 unidades, pero el único paquete que cubriría el costo era el paquete Lattice de $20. Así que tenlo en cuenta mientras navegas por la compra de moneda del juego. Más allá de esos, también hay Chrono Tokens que se usan específicamente para desbloquear recompensas del pase de batalla que obtendrás a través de eventos y tareas.

El pase de batalla no tiene límite de tiempo

Hablando de pases de batalla, Rivales de Marvel está eliminando el miedo a perderse algo de sus pases de batalla de lujo al permitirte desbloquear su contenido en cualquier momento siempre que los compres durante la temporada. El pase en sí cuesta 490 Lattices y contiene disfraces y otros artículos cosméticos. Entonces, si planeas jugar Rivales de Marvel a largo plazo y quieres desbloquear todo en el pase de batalla, pero es posible que tengas que tomarte un descanso de vez en cuando, puedes comprar el pase de batalla y volver a él cuando quieras.

Los equipos pueden darte una ventaja, pero no te sientas presionado a elegir héroes solo por ellos

Una de las grandes características distintivas de Rivales de Marvel son habilidades de trabajo en equipo. Estas otorgan a ciertas combinaciones de héroes una habilidad adicional que puede darte una ventaja en una pelea. Algunas son una habilidad adicional en tu bolsillo trasero, como Adam Warlock, que le da a Mantis y Star-Lord una segunda vida, mientras que otras, como Rocket y Jeff, montados en la espalda de Groot y Perder su movimiento independiente a cambio de una mayor defensa cambiará fundamentalmente la forma en que juegas en algunos aspectos. Estos son excelentes cuando surgen de manera natural y construir la composición de tu equipo en torno a ellos es una buena táctica. Sin embargo, no son la estrategia definitiva, en Rivales de Marvel se pueden ganar muchos partidos sin personajes que están diseñados artificialmente para funcionar mejor juntos. Se trata de leer la situación en la que te encuentras y quedarte con personajes con los que puedas jugar lo suficientemente bien como para derrotar al equipo enemigo.

Sé flexible

Esta historia es muy rica, ya que Star-Lord es un personaje de un solo truco. Cambiar de héroe es clave en juegos como este, es muy fácil quedarse estancado en un personaje con el que realmente te llevas bien.

Sin embargo, si estás perdiendo una partida y parece que no puedes conseguir la ventaja, puede que sea el momento de cambiar. Parte de la toxicidad que impregna estos juegos es la insistencia en que alguien más en el equipo debería cambiar de personaje y un jugador tóxico no podría ser el problema. La verdad es que, a veces, no se trata de la habilidad del jugador, algunos héroes simplemente no están hechos para todas las situaciones. Si el equipo enemigo está jugando con Black Widow, tener un montón de héroes aéreos a los que pueda cortar fácilmente las alas no te hará ganar la pelea sin importar lo bueno que seas. Puedes tener a tu personaje principal, pero tómate tu tiempo para aprender al menos algunos personajes a los que posiblemente puedas cambiar en caso de necesidad.

No es necesario que cubras todos los roles, pero siempre debes tener un sanador

La distribución de roles es otro tema polémico en los juegos de disparos de héroes, ya que a algunos fanáticos les gusta tener la flexibilidad para crear composiciones de equipo que no tengan que adherirse a una formación igualitaria de 2-2-2. En este momento, Rivales de Marvel no tiene una cola de roles que obligue al equipo a elegir dos de cada uno (Vanguardia, Duelista, Estratega), pero tener al menos uno de cada uno es una buena regla general para decidir a quién jugar. Por ejemplo, se puede tener un equipo con tres duelistas y tres estrategas y te va a ir muy bien. Sin embargo, el rol clave en todo esto que debes asegurarte de tener al menos uno (preferiblemente más) es el de Estratega. ist. Sinceramente, no vas a ganar peleas contra un equipo enemigo decente si no tienes a alguien que pueda curar a tus compañeros de equipo, y si los randoms con los que formas grupo no están dispuestos a hacerlo y quieres tener alguna posibilidad de ganar, quizá consideres cambiarte a uno tú también. Sí, a veces eso significa que terminarás haciendo de niñera, pero si no hay nadie que haga de médico, no se va a hacer nada.

No entren a cuentagotas

Cuando estás perdido en la salsa y corriendo por la adrenalina después de una pelea caótica, es fácil quedarse sin lugar para intentar volver a la pelea. El problema es que, si tú y tus cinco compañeros de equipo están haciendo eso pero no están muriendo al mismo tiempo, terminarán llegando uno por uno para que el equipo enemigo los pique. Atrás quedan los ataques cuando entras en su línea de visión. Si tú y tu equipo no están todos agrupados y presionando por un objetivo como una unidad, no llegarán a ninguna parte. Intenta siempre moverte como un grupo y, si intentas hacerlo solo, asegúrate de tener un plan como flanquear al equipo enemigo o sorprenderlos con una habilidad definitiva.

La carga máxima se transmite entre rondas

Una de las agradables diferencias entre Rivales de Marvel y Supervisión es que la carga de Ultimate se transfiere entre rondas. Esto significa que si tenías tu Ultimate listo para usar o al menos cerca de él en una ronda, aún tendrás el mismo porcentaje cuando comience la siguiente. Supervisión jugador, se volvió un hábito usar una habilidad definitiva al final de una ronda porque también podría escuchar una línea de voz genial. Era casi una celebración en una ronda ganadora. Hice eso una vez en Rivales de Marvel en la noche del lanzamiento y nos dimos cuenta de que había olvidado por completo que todavía lo tendría cuando terminara la pantalla de carga entre rondas. Así que úsalo a tu favor, ya que puede darte una ventaja mientras tú y el equipo enemigo descienden al siguiente punto.

Por el bien de tu cordura, únete a tus amigos

Esta es una buena idea general para la mayoría de los juegos multijugador en equipo. Consigue al menos un amigo o dos antes de conectarte. Rivales de Marvel es un juego bastante caótico, incluso con un equipo de personas en el chat de voz.

Tal vez los partidos se vuelvan más desiguales a medida que los jugadores aprendan el juego, pero por ahora, intenta encontrar personas con las que puedas coordinarte. De esa manera, tendrás una experiencia mucho mejor.

Cuál es la sorpresa gratuita para jugar Marvel Rivals

Cómo descargar una skin de Iron Man gratis

Si estás leyendo esto antes del 5 de marzo de 2025, NetEase está regalando un diseño de Iron Man gratis. Canjea el código nwarh4k3xqy en el juego y viste a Tony Stark con la armadura negra y dorada modelo 42.