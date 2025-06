Un famoso director explicó qué sucedió con Marvel y por qué de un momento a otro sus películas fracasaron.

Durante más de una década, la firma animada fue sinónimo de éxito asegurado. Cada estreno rompía récords, reunía multitudes y se convertía en fenómeno cultural. Pero desde el final de Avengers: Endgame, algo cambió. Películas como Ant-Man and the Wasp: Quantumania o The Marvels no lograron ni el impacto ni la recaudación esperados.