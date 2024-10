Video: volvían de un partido y fueron brutalmente golpeados por metaleros

Al pasar por el Barrio Olímpico, sobre la avenida Escalada, se cruzaron con dos hombres de 32 y 33 años que se dirigían a un recital de heavy metal. "Mientras estamos cruzando escucho cómo dicen 'esos son de Chicago, deben estar tristes, ahora le vamos a preguntar'. Hubo un silencio incómodo, empecé a caminar lento, uno me toca el hombro y me pregunta qué pasó con Chicago, riéndose, y ahí me enojo y lo empujo", relató Jeremías a Lucila Entín en C5N.

"Ahí se prepara él para pegarme, le pego yo primero, saltó el amigo a pegarme por la espalda, me caigo. Entonces saltó mi hermano si no me iban a seguir pegando en el piso, ahí me puse de pie para defenderlo", continuó.

Lo sucedido fue captado por las cámaras de seguridad de la cuadra, que mostraron la brutal golpiza sufrida por los jóvenes de parte del par de adultos. "A mi hermano le tuvieron que dar puntos en la cara porque él tenía un anillo, le lastimó el labio. Sabían que era menor porque decían 'al guachín dejámelo a mí'", detalló la víctima.

Consultado sobre si los atacantes parecían estar bajo los efectos de alguna sustancia, describió: "El alto rubio pegaba fuerte y las piñas no le dolían así que algo había".

Por su parte, Yanel, madre de los jóvenes, contó que "cuando mi esposo lo fue a ver lo primero que vio fue a mi hijo ensangrentado en el piso, entró en estado de nervios". "Vio que los otros dos se estaban yendo, la Policía se acerca y lo primero que dicen las otras personas es 'nos quisieron robar'. Vos ves a mis hijos, morochitos, vestidos de fútbol, con gorrita, ¿qué dijeron? Que les quisieron robar. Enseguida estigmatizaron su forma de vestir y su piel morocha, 'marrones' como estuve viendo que ponían en las redes sociales", protestó.

"Entonces la Policía se ocupó de retener a mis hijos, que estaban el piso, golpeados, y los adultos se fueron al recital como si nada. Los vecinos que estaban viendo corrieron a los que se estaban yendo y una de las policías se puso a discutir con el vecino como diciéndole 'no te metas', todo el tiempo minimizaron la situación y no tomaron la denuncia, hicieron solo un acta que decía que mis hijos les habían querido robar", señaló la mujer.

"Fui a tres comisarías, fiscalías. Me dicen que hay un acta de contravención por riña callejera de mi hijo mayor y por el menor que fue entregado a mi marido. Tenemos fotos del acta donde intervino el SAME, al menor lo tiene que ver un médico legista por todas las contusiones que tiene, los agarraron a patadas. Al de 14 lo noqueó de una piña. Le empiezan a pegar en el piso, le dieron contra una pared, mucha violencia. Había operativos en todo el Parque de la Ciudad, había policías por todos lados", concluyó Yanel, quien sigue en búsqueda de identificar a los atacantes para hacer justicia por sus hijos.