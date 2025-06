Un milagro entre tanto dolor: los órganos de Thiago, el niño baleado en La Matanza, salvaron cuatro vidas

Ya no es lo mismo sin Thiago Benjamín Medina Correa . La conmoción que provocó la muerte del niño de siete años en Ciudad Evita, tras recibir un balazo en su cabeza por parte de un policía que se resistía a un robo , dejó un dolor que no cesará jamás. Sin embargo, su familia logró realizar un acto de amor entre tanto corazón estrujado: donó los órganos de su nene, quien pudo salvar cuatro vidas con tamaña decisión.

thiago Thiago vivía con su mamá en la localidad de La Tablada, en La Matanza. @fabian_correa96

"El corazón lo recibió un nene de 4 años, el riñón izquierdo, un nene de 5 años; el hígado se implantó en una nena de 13 años; y el riñón derecho en una mujer de 46 años. Todas estas personas recuperaron su calidad de vida gracias al enorme gesto de amor tuyo y de Fabián. Thiago salvó vidas", se observó en uno de los estados de WhatsApp de Daira.

La decisión de los padres, Daira y Fabián Correa no fue fácil. Thiago había sido trasladado primero al Hospital Balestrini el miércoles pasado por la noche tras ser herido de gravedad mientras esperaba el colectivo con su papá, donde recibió las primeras atenciones, y luego derivado al Hospital de Niños de San Justo. Desde entonces, permanecía en estado crítico y con asistencia mecánica. El viernes pasado, había sido operado por un neurocirujano, y las posibilidades de vida se apagaron con la peor de las noticias. En medio de tanto dolor, personal de Incucai se acercó al nosoconmio para abordar la posibilidad de la donación de órganos de Thiago, ya que le habían diagnosticado muerte cerebral. El acto de amor de sus padres fue trascendental.

En diálogo con C5N, la madre de Thiago contó sus sensaciones tras recibir la noticia: "Mi pequeño salvó 4 vidas, qué decisión tan difícil tomamos. Yo di una segunda oportunidad a esas personas, también. Yo no tuve la oportunidad con Thiaguito, pero decidí dar oportunidad a las personas que también estaban en riesgo de vida y necesitaban un órgano. Así que colabore con eso. Y estoy muy orgullosa de la decisión que tomamos junto al padre".

thiago medina mama Thiago Medina con su mamá, Daira.

Además, agregó: "Me costó mucho, si Thiaguito tenía que irse de este mundo, yo quería que se vaya entero, como Dios me lo mandó. Pero tampoco quería dejar de ser egoísta, y no dar oportunidad a otras personas que lo necesitan. Aún sabiendo que mi hijo no se iba a salvar, tomé esa decisión. Así que para mí fue muy importante".

En cuanto a la donación de órganos, Daira dejó un mensaje para que otros se animen a tomar la decisión en medio de un dolor infinito por la pérdida de un ser querido: "Es ejemplo esto también, que le sirva a otras personas también que están en situación de perder a un ser querido y optar también por salvar otras vidas. Me gustaría el día mañana que esta nota llegue a las personas que recibieran el órgano de mi hijo, para nosotros como familia, poder contactarnos con ellos. Sería hermoso poder conocer a esas personas. Yo tengo fe de que así va a ser el día de mañana. Ver al nenito con el corazón de mi hijo latiendo

Finalmente, concluyó: "Es una manera de poder sentir a Thiago, latiendo en otro cuerpo".

Mirá el posteo de la mamá de Thiago, tras conocer la noticia de los transplantes

Thiago Medina

Cómo está la causa de Thiago Medina, a una semana de su fallecimiento

El fiscal Diego Rulli, quien encabeza la investigación por la muerte de Thiago Benjamín Correa Medina, el niño de siete años que fue baleado en La Matanza, imputó al policía federal Facundo Aguilar Fajardo por homicidio con dolo eventual, mientras permanece detenido, dada la gran cantidad de disparos (11), el lugar, una avenida pública, y en un horario todavía transitado

Rulli, quien se encuentra al frente de la Unidad Federal de Investigación de Homicidios, cambió la carátula de la investigación debido a que anteriormente Aguilar Fajardo era acusado por homicidio en legítima defensa. No obstante, ahora fue imputado por homicidio con dolo eventual, que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

La fiscalía sostiene la hipótesis de que el policía de la PFA, de 21 años, pudo prever el resultado de su accionar y, aun así, continuó disparando. Es decir, que corrió el riesgo de matar, sabiendo que lo estaba haciendo. Durante el enfrentamiento, uno de los ladrones, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, murió tras recibir un disparo en el cuello. Otros dos, identificados como Uriel Alexis Montenovo y Uriel Emanuel Leiva, ambos de 21 años, terminaron heridos: uno con un impacto en la pierna derecha y el otro en el abdomen, en estado grave. El cuarto asaltante, que se encontraba prófugo, ya fue capturado.